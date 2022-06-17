Пятница, 17 Июня 2022 20:24

АрмИнфо. Управление по тяжким преступлениям Следственного комитета Армении завершил предварительное следствие по делу о нападении на директора издательства "Антарес" Армена Мартиросяна.

Напомним, что 27 апреля 2022 года Мартиросян проходил мимо толпы, вышедшей на оппозиционный марш против политики правительства. Будучи известным человеком, лояльно относящимся к властям, издатель подвергся нападению, его начали бить и нанесли увечья, из-за которых ему пришлось обратиться к врачам.

Как сообщили в СК, в ходе предварительного следствия были выявлены существенные обстоятельства этого происшествия, в том числе идентифицированы личности двух предполагаемых преступников, являющихся жителями города Еревана, неких А.Х. и А.А. Были даны адекватные уголовно-правовые оценки. В отношении одного из них избрана мера пресечения содержания под стражей.

СК продолжает расследовать это дела по части возможности причастности к инциденту и других лиц, принимаются меры к установлению их личности.