Пятница, 17 Июня 2022 18:28

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял секретарей Советов безопасности государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности: секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, секретаря Совета безопасности Казахстана Гизата Нурдаулетова, секретаря Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода и генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РА, Пашинян напомнил о необходимости повышения эффективности ОДКБ и совершенствования механизмов оперативного кризисного реагирования на конкретные ситуации.

Армянский премьер напомнил, что 10 декабря 2010 года решением Совета Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было принято положения о том, что значит <кризисная ситуация> и как ОДКБ должна реагировать на нее. Помимо этого, в этом положении есть такое понятие

- <миссия>, которое по его словам, формулируется следующим образом: группа экспертов от государств-членов ОДКБ, назначенная

государствами-членами ОДКБ, временно направляется в зону кризиса для наблюдения за обстановкой, урегулирования ситуации на месте, выработки предложений, направленных на дальнейшее предотвращения кризиса, а также ля выполнения иных определенных функций, определенных Советом коллективной безопасности ОДКБ .

Никол Пашинян обратил внимание присутствующих на главу под названием <Мониторинг>, когда Секретариат ОДКБ на постоянной основе проводит анализ ситуации в зоне ответственности организации с целью выявления предпосылок возникновения кризисных ситуаций.

По словам премьера, он обратился к данной теме, поскольку в мае прошлого годаазербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию РА, в связи с чем власти страны обратились в ОДКБ. <Я много раз об этом говорил, и как председательствующий (Армения приняла председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на 2021-2022 годы-ред.), хочу подчеркнуть, что этот вопрос нужно обсуждать должным образом. Почему, поскольку мы видим, что агрессивные заявления Азербайджана продолжаются, мы должны обсудить этот вопрос, особенно с учетом того, что Армения подала заявку в ОДКБ, так как это очень принципиальный вопрос и для нас, и для организации>, - сказал Пашинян.

Коснувшись процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы премьер отметил, что позиция РА заключается в том, что между Арменией и Азербайджаном существует определенная граница, поскольку в 1991 году, когда было создано Содружество Независимых Государств, было подписано межгосударственное соглашение, в котором четко указано, что страны взаимно признают существующие границы. Это и должно быть точкой отсчета, считает Пашинян. <Противоположная трактовка этой ситуации, думаю, снизит эффективность ОДКБ>, - отметил он.

Премьер-министр с секретарями Совета безопасности государств-членов ОДКБ обсудил вопросы, касающиеся повестки дня и деятельности организации. Они обменялись мнениями о вызовах региональной и международной безопасности.