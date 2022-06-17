Пятница, 17 Июня 2022 17:58

АрмИнфо.С 10 по 17 июля в Ереване стартует самое значимое культурное событие в мире кино - кинофестиваль <Золотой абрикос>. В ходе пресс-конференции 17 июня художественный руководитель фестиваля Карен Аветисян отметил, что в этом году, фестиваль несет в себе символы постапокалипсиса, поскольку бедствия, начавшиеся в 2020 году мире, все еще продолжаются.

<Ежегодно мы пытаемся акцентировать внимание на том, что для нас в контексте фестиваля вторичным является компонент досуга и развлечения. Мы пытаемся держать руку на пульсе и отражать мировую повестку, которую диктует нам время. Фестиваль это не торжество, а нечто вроде лаборатории, где кипит дискурс. Поэтому не нужно обосабливаться, наша цель - стать частью этой повестки>, - сказал Хачатрян.

Говоря о программе фестиваля, худрук заметил, что согласно сложившейся традиции, в этом году также будет представлено 3 конкурные программы - международного полнометражного кино, регионального полнометражного кино и короткометражного <Кориз>. Примечательно, что киноленты армянских режиссеров на этот раз широко представлены во всех конкурсных программах.

Особой линией на фестивале проходят картины, посвященные Арцахской войне, которые были сняты не только армянскими режиссерами, но и

греческими, египетскими и аргентинскими. В этом году фестиваль откроет фильм <Американец> армянского режиссера армянского происхождения Майкла Гюрджяна, посвященный теме Геноцида и закроет также отечественное документальное кино <Невидимая республика> Гарина Ованнисяна, которая завершит цикл фильмов, посвященных 44-дневной Арцахской войне.

Аветисян подчеркнул, что в этом году кинофестиваль можно назвать полноценным, но не с точки зрения его содержания, поскольку из года в год организаторы всегда пытались обеспечить армянскому зрителю показы картин мирового кинематографа, удостоившихся первых премий с престижных кинофестивалей. Полноценным в этой связи худрук фестиваля назвал его представленность, поскольку в этом году ожидается приезд довольно статусных гостей, именитых международных деятелей в сфере кино - лауреатов кинофестивалей <Локарно>, <Сан-Себастьян>, <Каннского кинофестиваля>, кинопремии <Оскар>, и др.

Он напомнил, что председателем жюри станет ирландский оскароносный сценарист, режиссер Терри Джордж, который известен картинами, описывающими события в зонах конфликта. Стоит напомнить, что режиссер в 2016 году коснулся также темы Геноцида армян, сняв фильм <Обещание>, в котором роли исполнили Оскар Исаак, Шарлотта ле Бон, Кристиан Бэйл и др. В состав жюри вошли также директор Амстердамского фестиваля документальных фильмов (IDFA) Орва Нирабия, оператор Владислав Опелянц, удостоившийся приза Высшей Технической Комиссии на 74-м Каннском международном кинофестивале за работу в картине Кирилла Серебренникова <Петровы в гриппе> (2021г.), испанский режиссер, Лауреат главной премии кинофестиваля <Сан- Себастьян> Исаки Лакуэста и армянский режиссер Нора Мартиросян (автор картины <Когда ветер стихнет>, участвующей в Каннском кинофестивале).

Специальным гостем фестиваля станет французский продюсер Филипп Бобер, который работал с такими режиссерами, как Ларс фон Триер, Рой Андерсон, Ульрих Зайдл, Рубен Эстлунд и др.

В рамках традиционной программы <Ереванские премьеры> армянский зритель сможет посмотреть фильмы, ставшие лауреатами на международных престижных кинофестивалях, в частности Берлинского - фильм <Алькаррас> Карлы Симон Пипо, Роттердамского - <Еами> режиссера Пас Энсина (которая будет присутствовать на премьере в Ереване), Каннского - <Треугольник печали> Рубена Эстлунда, <Звезды в полдень> Клер Денни , <Святой паук> Али Абасси и др.

В рамках кинофестиваля в этом году на площади им. Шарля Азнавура в дань уважения откроются звезды режиссеров Юрия Ерзнкяна и Лаэрта Вагаршяна.

Отметим, что открытие и закрытие кинофестиваля состоится в Концертном

зале им. Арама Хачатуряна, остальная часть мероприятия в Доме кино.

В этом году <Золотой абрикос> пройдет при поддержке Министерства

образования, науки, культуры и спорта РА и Мэрии Еревана.

Напомним, что впервые кинофестиваль <Золотой абрикос> прошел в июле 2004 года и считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был основан Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян. За все время действия фестиваля Армению посетили мэтры кино и всемирно известные актеры, в том числе писатель и сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Даррен Аронофски, Пол Шредер, Йос Стелинг, Кшиштоф Занусси, Роб Нильсен, Роман Балаян, Карлос Рейгадас, Надав Лапид, Александр Миндадзе, актеры Клаудия Кардинале, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет,Фанни Ардан, Патрик Шене и др