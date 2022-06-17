Пятница, 17 Июня 2022 17:57

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 собственные дома 1-43, 63-100 на 15-ой улице и жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на 15-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 собственные дома на улицах Тимирязева и Попова, собственные дома на 1-ом переулке улицы Тимирязева и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 на пр. Ц.Исакова, собственные дома 37-337 в кв. “Норагюх”, собственные дома 46, 46/81 на улице Таирова, жилые дома 29, 31, 31а на улице Ханджяна, жилые дома 13-17 на улице Тпагричнера, 23, 25 на улице Демирчяна, абоненты-жильцы жилого дома 11/3 на улице Аргишти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9/16–21/9 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 9/6–19/6 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 12 на улице Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 16-36 на 4-ом переулке пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18, 20 на улице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-69 на улице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, собственные дома 13-49 на улице О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Гетап, Тлик и Арагацаван;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично кварталы “Нор”, 3, мэрия, компания “Телеком Армения”, школа N2, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично села Шагап и Айван;

10:00-16:00 частично села Аргаванд, Геганист, Гетап, Вардашат, Урцаландж, села Зангакатун, Ланджанист, Лусашох, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”, воинские части, ЗАО “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет каян”;

10:30-16:00 частично село Араксаван;

13:00-14:00 село Норамарг; частично село Ранчпар;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Сараван, Сараландж и Угедзор;

11:00-15:00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Дзорахбюр и воинская часть;

11։00-16։00 село Арамус и прилегающие территории; частично община Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Лусин”, квартал ‘Хин гомер”, кварталы ‘Гаражнер”, “Вьюрт”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Лорийской области:

11:00-17:00 кварталы “Кентрон 1” и “2”, квартал ‘Лифти”, улицы Шаумяна, Торосяна, Мясникяна, Ширака, С.Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана и школа N1 в городе Спитак;

в Тавушской области:

10:00-11:00 Ереванское шоссе и ресторанные комплексы, улицы Меграбяна, Блбуляна, Оганяна, Мясникяна, Сараланджа, винный завод, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

13:00-14:00 улицы Спандаряна и Усанохакан в городе Иджеван;

в Ширакской области:

11:00-16:00 квартал “Лмбат” и прилегающие тепличные хозяйства в городе Артик.