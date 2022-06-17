Пятница, 17 Июня 2022 17:56

АрмИнфо. Процесс урегулирования нагорно- карабахского конфликта, последствия агрессии против Арцаха 2020 года и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном были на повестке переговоров главы МИД Армении Арарата Мирзоян с Генсеком Совета Марией Пейчинович-Бурич. Об этом 17 июня на совместном брифинге с Генсеком Совета Европы сообщил сам Арарат Мирзоян.

"С моей стороны было особо акцентировано внимание на том факте, что в 2020 году пытаясь урегулировать нагорно-карабахский конфликт силой, а также вторгаясь на суверенную территорию Армении, Азербайджан грубо нарушил свои обязательства перед Советом Европы, и это должно получить адекватную реакцию со стороны государств- членов СЕ", - сказал Мирзоян.

При этом он добавил, что подтвердил приверженность правительства РА приложить усилия по установлению стабильности и мира в регионе.

Глава МИД Армении подчеркнул, что в этом контексте принципиальное значение имеет урегулирование нагорно-карабахского конфликта, которое будет включать в себя ключевые пункты обеспечения безопасности и всех прав народа Арцаха, а также окончательного решения о статусе Нагорного Карабаха.

"Народ Арцаха имеет такие же права, как и все остальные, и обстоятельство нахождения в зоне конфликта, не может лишить армян Арцаха их универсальных основных прав.

В связи с развязанной агрессией против Арцаха до сих пор остаются нерешенными гуманитарные вопросы. Вопросы возвращения армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане и гуманитарного доступа в Арцах, политизация которых недопустима. Точно так же неприемлема антиармянская и воинственная риторика, физический и психологический террор гражданского населения", - сказал Мирзоян.

Полагаем, продолжил он, в этих гуманитарных и вопросах прав человека Совет Европы, соответствующие органы организации и руководители должны быть более решительными и приложить все усилия для соблюдения промежуточных решений Европейского суда по правам человека, резолюций ПАСЕ и положения меморандума Комиссар по правам человека от 8 ноября 2021 года.

В свою очередь, Мария Пейчинович-Бурич назвала обнадеживающей встречу глав Армении и Азербайджана, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Также обнадеживающими она назвала последовавшее за встречей заявление и работу комиссии по делимитации и безопасности границы. Генсек СЕ выразила убеждение, что к примирению необходимо идти уверенно, и направленные на его достижение инициативы достойны приветствия.

В этом контексте она отметила встречу представителей общественности двух стран в мае в Венеции под эгидой СЕ, поблагодарила власти РА за содействие и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Заметим, что власти АР официально подтвердили наличие у себя 38 армян. Меж тем, согласно армянским правозащитникам, Азербайджан в разрез взятым обязательствам по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года продолжает незаконно удерживать несколько сот армянских пленных и военнопленных. Кроме того, азербайджанские власти учиняют постановочные судебные разбирательства в отношения армян, заключая их на длительные тюремные сроки по надуманным обвинениям. Напомни, что согласно 8 пункту трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, все пленные и военнопленные должны были быть освобождены незамедлительно и без предусловий. Меж тем, на фоне бездействия международного сообщества Азербайджан не только не выполняет взятые обязательства, но спекулируя этим вопросом, продолжает получать дивиденды.