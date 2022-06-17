Пятница, 17 Июня 2022 17:50

АрмИнфо.Вопросы региональной безопасности и сотрудничества, война в Украине, а также роль и значение Азербайджана в этих процессах, были на повестке брифинг госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Карен Донфрид для группы журналистов в рамках визита в Баку 15-16 июня.

В своем вступительном слове и в ходе ответов на вопросы, она ограничила круг тем. Это В отличие от других высокопоставленных американских дипломатов, Донфрид скорее читала лекцию, нежели отвечала на поставленные вопросы. Она старалась обходиться общими фразами, избегая конкретики.

Сообщив о плодотворной встрече с президентом Ильхамом Алиевым, она не раскрыла его содержания. На вопрос Turan обсуждала ли она факты нарушений свобод и прав человека, Донфрид уклонилась от четкого ответа, упомянув, что основополагающие свободы это приоритет США.

На вопрос о том, что "в последнее время звучали угрозы от различных политических кругов России в адрес Азербайджана, включая призыв нанести ядерный удар по нефтяной инфраструктуре. Готовы ли США оказать помощь Азербайджану в случае подобной агрессии", также последовал уклончивый ответ, суть которого в том, что агрессия против Украины была неспровоцированна, она ужасна, а Азербайджан правильно делает, что оказывает моральную и гуманитарную поддержку Киеву.

Ответы на вопросы относительно перспектив урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, о развитии энергетического сотрудничества Азербайджана с Западом прозвучали как призыв к мирному сосуществованию, так и той большой роли, какую Азербайджан играет в вопросе энергобезопасности Европы и региона.

"Суммируя впечатления от встречи можно сделать вывод, что цель региональной поездки Карен Донфрид значительно шире затронутых вопросов и месседжи, которые Вашингтон хочет донести до стран Южного Кавказа и выглядят она примерно так:

1) Странам Южного Кавказа должно быть ясно, что перспективы их благополучия и суверенитета в значительной степени зависят от разрешения местных конфликтов и прежде всего в Карабахе. При этом, не стоит исключать Запад из числа посредников.

2) В этом случае, можно рассчитывать на коллективную и эффективную помощь Запада.

3) Администрация Байдена активизировалась в регионе Южного Кавказа и регулярные визиты высокопоставленных чиновников Вашингтона, личные общения госсекретаря Блинкена с лидерами трех стран, а также послания самого президента Байдена тому подтверждение.

4) Факты нарушения прав и свобод человека, оставаясь приоритетом, в данном случае, отходят на задний план, и не будут предметом давления со стороны Вашингтона.

5) США намерены не допустить поражения Украины, и стремятся максимально расширить коалицию стран в поддержку Киева.

Еще одним важным выводом является то, что в отличие от администрации Трампа, нынешнее руководство США не желает пускать на самотек ситуацию на Южном Кавказе. Для официального Баку это благоприятный расклад, ибо позволяет балансировать между Москвой и Вашингтоном. Однако улучшение отношений с США потребует улучшения ситуации с демократией и проявления более мягкой позиции по карабахскому вопросу", - пишет Turan.