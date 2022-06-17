Пятница, 17 Июня 2022 17:48

АрмИнфо.На второй день своего визита в Сюникскую область, посол Франции в РА Анн Луйо встретилась с губернатором региона Робертом Гукасяном и мэром Капана Геворгом Парсяном.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в РА, были обсуждены вопросы экономики и безопасности региона, а также экологические проблемы, связанные с горнодобывающей промышленностью.

Было указано желание Капана установить партнерские отношения с одним из французских городов. Посол выразила готовность оказать содействие в этом вопросе.

Анн Луйо также имел возможность ознакомиться с программой Армянского фонда Франции (Fonds Armenien de France), реализуемой в селе Аравус, встретиться с жителями этого приграничного села.

"Эта теплая встреча дала возможность лучше понять проблемы экономики и безопасности армян, проживающих в приграничных районах, а также вызовы, связанные с прием беженцев из Нагорного Карабаха. Посол приветствовала поддержку Армянского фонда Франции, который уже построил в селе два родника, что позволит стабилизировать и активизировать экономическую и социальную экосистему села, а также подарил сельскохозяйственную теплицу и фруктовые деревья жителям села", - говорится в сообщении французского посольства.

Посол также посетила НПО "Капанский женский ресурсный центр" (Капан), чтобы обсудить роль женщин в экономике, и защиту их прав в обществе и в семье. Затем посол посетил бокс ТУМО в Капане, а также бывший вокзал города, который после реконструкции будет преобразован в новый центр ТУМО.

В завершение дня посол открыла кафе "Нэнси" в Капане в присутствии команды Французского бюро по делам иммиграции и интеграции (OFII Armenie) НПО "Человек в нужде" (People in Need Armenia). Проект финансируется Управлением иммиграции и интеграции Франции в рамках программы "Содействие возвращению и реинтеграции в Армении".