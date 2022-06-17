Пятница, 17 Июня 2022 16:37

АрмИнфо.Совет Европы является одним из ключевых партнеров Армении в осуществлении реформ в области прав человека, демократии и верховенства закона. Об этом 17 июня на совместном брифинге с Генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Ереване заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.

При этом он подчеркнул, что Армения высоко ценит поддержку СЕ демократического развития страны, и выразил убеждение, что эффективное сотрудничество с организацией будет продолжено.

В этом контексте Мирзоян выразил признательность наблюдательской миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы за вклад в проведение свободных, конкурентных выборов в Армении. Он напомнил, что внеочередные парламентские выборы в Армении в 2018 и в 2021 гг. были признаны Советом Европы соответствующими самым высоким демократическим стандартам.

"Важным инструментом сотрудничества с Советом Европы является реализуемый организацией План действий для Армении. Такой уровень программного сотрудничества важен как для эффективной реализации ряда стратегических программ правительства Армении, так и для выполнения наших обязательств в рамках Совета Европы в целом.

Сегодня вместе с Генеральным секретарем выразили удовлетворение успехами в реализации программ, в рамках текущего плана действий на 2019-2022 годы. Я хотел бы с радостью сообщить вам, что мы выразили взаимную готовность продолжить сотрудничество в этом измерении, создав новый План действий на 2023-2026 гг", - сказал Мирзоян, добавив, что в 2018 году народ Армении единогласно избрал и в 2021году подтвердили путь демократического развития, укрепления демократических институтов, защиты прав человека и верховенства закона, бескомпромиссной борьбы с коррупцией от которого не отклонится.

Министр подчеркнул, что Армения будет решительно продвигать свою программу реформ, и будет двигаться по этому пути, работая в тесном сотрудничестве со своими международными партнерами, включая Совет Европы.

В свою очередь Генсек Совета Европы отметила, что за 21 год членства в СЕ, Армения проявила высокою степень приверженности сотрудничеству, и подписала и ратифицировала 66 конвенций и 12 договоров.

По ее словам, Армения активно участвовала в формировании правовой и политической повестки, а СЕ способствовал продвижению реформ. Генсек СЕ выразила надежду, что нынешний визит еще более укрепит диалог и сотрудничество, в частности, в свете нынешней и будущей программы действий.

Она приветствовала готовность властей реализовывать программу действий на 2019-22 гг. и отметила, что близится к завершению подготовка программы действий на 2023-26 гг.

Генсек СЕ призвала власти РА продолжить пользоваться опытом и содействием европейской стороны в плане приведения в окончательный вид избирательные реформы, закон о СМИ в соответствии с предложениями Венецианской комиссии, конституционные реформы, реализовать предложения ПАСЕ, а также мониторинговых органов.

"Наши коллеги в Страсбурге и офисе в Ереване готовы продолжить содействие усилиям в плане реформ", - заключила генсек СЕ.