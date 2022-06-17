Пятница, 17 Июня 2022 15:48

АрмИнфо.Южный Кавказ по-прежнему полон вызовов, что обусловлено неурегулированностью армяно-азербайджанских отношений и нагорно-карабахским конфликтом.

Об этом 17 июня в Ереване на заседание Комитета секретарей Совета безопасности (КССБ) ОДКБ заявил секретаря Совбеза Армении Армен Григорян, касаясь сложившейся на Южном Кавказе атмосферы безопасности.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян также представил позицию Армении, подходы к стабилизации ситуации с безопасностью в регионе и нейтрализации существующих вызовов.

При этом он назвал неприемлемым нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, указав на подобный случай 28 мая текущего года, в результате которого погиб военнослужащий ВС РА.

Касаясь разблокирования региональных путей сообщения, секретарь Совбеза отметил, что Азербайджан время от времени поднимает вопрос об открытии так называемого "транспортного коридора" через территорию Армении. В этой связи он вновь подчеркнул, что на территории РА не может быть транспортного маршрута по коридорной логике.

Григорян напомнил, что во всех трехсторонних заявлениях Армении, России и Азербайджана: от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 гг, нет никаких упоминаний о коридорах.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, секретарь Совета безопасности отметил, что конфликт до сих пор не урегулирован, комплексное решение вопроса должно быть дано в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что власти Азербайджана пытаются пробить через территорию Армении коридор, который свяжет АР с Нахиджеваном, и для достижения этой цели периодически угрожают Еревану новой войной.

Более того, официальный Баку утверждает, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован и больше нет нужды в сопредседательсве Минской группы ОБСЕ, - единственном формате, наделенном международным мандатом урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.