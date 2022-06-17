Пятница, 17 Июня 2022 15:00

АрмИнфо. В здании Капитолии США состоялась встреча-дискуссия между Защитником прав человека РА Кристине Григорян и рядом членов "Армянской группы" Конгресса США.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, во встрече участвовали члены Палаты представителей США Фрэнк Паллоне, Джеки Спир, Дэвид Валадон, Джуди Чун, Линда Санчес, Грейс Менг и Джон Сарбейнс.

В ходе встречи Кристине Григорян представила ситуацию с правами человека в Армении, акцентировав внимание на приоритетах омбудсмена. ЗПЧ Армении представил конгрессменам работу, проделанную институтом омбудсмена с семьями военнопленных и задержанных гражданских лиц, представил самый важный вопрос, волнующий семьи: немедленная репатриация военнопленных и других гражданских лиц, содержащихся в Баку, что является международным обязательством, взятым на себя Азербайджаном. В числе гуманитарных вопросов Григорян представила проблемы семей пропавших без вести и вынужденных переселенцев.

В ответ на вопросы собеседников, Омбудсмен РА представила проблемы домашнего насилия, борьбы с ним и выводы учреждения, а также рекомендации правительству и Национальному собранию. Стороны также обсудили вопросы, связанные с дискриминацией по признаку инвалидности, акцентировав внимание на проблемах детей с инвалидностью. Конгрессмены поблагодарили Защитника прав человека за последовательную работу над возможными проблемами.

В тот же день Защитник прав человека провела дискуссию в международном Аналитическом совете (Atlantic Council). В ходе обсуждения Кристине Григорян представила проводимую руководством Азербайджана политику поощрения и распространения ненависти на национальной и религиозной почве, что прямо противоречит международным обязательствам и нормам международного права.

Собеседники поинтересовались ходом демонстраций, проходящих в Армении, в ответ на что Григорян представила работу, проделанную институтом Защитника, и оценки, данные событиям. В этом контексте Омбудсмен подчеркнула необходимость последовательной реализации запланированных реформ в сфере полиции как гарантии наличия профессиональной правоохранительной системы, служащей демократической системе.