Пятница, 17 Июня 2022 14:58

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с делегацией во главе с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт представил позиции по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также проводимой работе по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, глава МИД Армении указал на роль ОБСЕ как крупнейшей региональной организации по безопасности и высоко оценил сотрудничество с Парламентской ассамблеей ОБСЕ как парламентской площадкой для диалога по обеспечению всеобъемлющей, неделимой безопасности в зоне ответственности ОБСЕ.

Вместе с тем Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на заявления Азербайджана о том, что Нагорного Карабаха больше не существует, что нагорно-карабахского конфликта нет, среди международного сообщества существует общий консенсус в отношении того, что нагорно-карабахский конфликт остается неурегулированным.

Глава МИД Армении также подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен получить свое всеобъемлющее урегулирование в рамках единственно признанного международным сообществом посреднического мандата - сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Он выразил обеспокоенность продолжающейся антиармянской и воинственной риторикой властей Азербайджана, провокационными действиями против Армении и Нагорного Карабаха. Мирзоян осудил продолжающиеся заявления Азербайджана о претензиях к суверенной территории Армении, которые ставят под сомнение искренность заявлений Азербайджана о достижении мира в регионе.

Министр напомнил, что Азербайджан, грубо нарушая международное гуманитарное право, продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, а также проводит целенаправленную политику уничтожения армянского религиозного и культурного наследия на подконтрольных ему территориях. В этом контексте была отмечена важность практических шагов международного сообщества для полного решения этих неотложных вопросов.

Отметим, что накануне, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на открытии IX Глобального Бакинского форума продолжил кичиться победой в 44-дневной войне и угрожать Армении новыми боевыми действиями в случаи невыполнения азербайджанской повестки. Так, Алиев заверил, что Азербайджан урегулировал нагорно-карабахский конфликт, и нет необходимости больше в сопредседателях МГ ОБСЕ. "Нам уже сообщили о том, что институт сопредседателей Минской группы больше не будет функционировать. Им уже пора на пенсию. Таким образом, я хочу изъявить нашу позицию, заключающуюся в том, что любые спекуляции в Армении по поводу Минской группы или в какой-то другой стране вызывают в Азербайджане лишь раздражение. Мы урегулировали конфликт. Разработанные Минской группой Мадридские принципы решены. Теперь нам нужно думать о путях нормализации отношений с Арменией, подписать мирный договор", - сказал Алиев.

Он также пригрозил Армении войной, если она откажется от предоставления так называемого коридора через Сюникскую область РА и продолжит поднимать вопрос о статусе Нагорного Карабаха.