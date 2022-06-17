Пятница, 17 Июня 2022 14:56

АрмИнфо.Защитник прав человека (ЗПЧ РА) Армении Кристин Григорян встретилась с заместителем помощника госсекретаря США по Европейским и Евразийским делам Эрикой Олсон.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ РА, зампомощника госсекретаря поинтересовался приоритетами деятельности Омбудсмена.

Представляя основные направления работы, Кристине Григорян поделилась с Олсон имеющейся у нее информацией о положении с правами людей, проживающих в Нагорном Карабахе, в числе прочего, рассказав о непрекращающиеся проявления азербайджанской политики национальной ненависти по отношению к армянам Арцаха. "В Арцахе ежедневно нарушаются права на жизнь, безопасную окружающую среду, образование, здравоохранение, собственность и другие права", - сказала Защитник прав человека Армении.

Олсон также поинтересовалась реформами в сфере полиции. В числе прочих вопросов защиты прав человека, Григорян отметила важность наличия всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, а также необходимость эффективной борьбы с языком ненависти. Стороны обозначили конкретные направления сотрудничества