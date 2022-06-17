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АрмИнфо.Защитник прав человека (ЗПЧ РА) Армении Кристин Григорян встретилась с заместителем помощника госсекретаря США по Европейским и Евразийским делам Эрикой Олсон.
Как сообщает пресс-служба ЗПЧ РА, зампомощника госсекретаря поинтересовался приоритетами деятельности Омбудсмена.
Представляя основные направления работы, Кристине Григорян поделилась с Олсон имеющейся у нее информацией о положении с правами людей, проживающих в Нагорном Карабахе, в числе прочего, рассказав о непрекращающиеся проявления азербайджанской политики национальной ненависти по отношению к армянам Арцаха. "В Арцахе ежедневно нарушаются права на жизнь, безопасную окружающую среду, образование, здравоохранение, собственность и другие права", - сказала Защитник прав человека Армении.
Олсон также поинтересовалась реформами в сфере полиции. В числе прочих вопросов защиты прав человека, Григорян отметила важность наличия всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, а также необходимость эффективной борьбы с языком ненависти. Стороны обозначили конкретные направления сотрудничества
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|Правящая в Армении фракция выдвинет на должность генерального прокурора кандидатуру помощника премьер-министра
|Между Ереваном и китайским Циндао подписано Соглашение об установлении дружественных отношений
|Минздрав заверяет: В случае выявления в Армении обезьяньей оспы у нас есть план действий
|МГИМО планирует открыть русскую школу в Армении
|В Турции ожидают улучшения отношений с Арменией
|На международном театральном фестивале представят спектакль Ереванского русского драмтеатра
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|Алиев пригрозил Армении новой войной
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|Ардшинбанк предлагает рефинансирование кредитов на более выгодных условиях
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|Оппозиционер: Предложенная правительством "эпоха мира" на самом деле повестка мирной сдачи Армении и Арцаха, которой необходимо противостоять
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