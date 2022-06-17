Пятница, 17 Июня 2022 14:51

АрмИнфо. Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию ВС Азербайджана.

"Распространенное Министерством обороны Азербайджана заявление о том, что в ночь с 16 на 17 июня подразделения ВС РА открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы не соответствует действительности.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА", - говорится в заявлении МО РА, поступившем в АрмИнфо.