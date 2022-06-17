Пятница, 17 Июня 2022 14:37

АрмИнфо.Фонд охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC) продолжает реализацию спасательных программ на территории Армении и Арцаха.

Так, по приглашению Заруи Айрапетян, дочери покойного бизнесмена и мецената Левона Айрапетяна, в Арцахе была реализована программа по перемещению диких животных.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в частности, шесть медведей фонд передал Центру спасения и реабилитации диких животных, а одну рысь передали на попечительство Ереванского зоопарка.

Мероприятие прошло на территории парка, принадлежащего семье Айрапетян возле села Ванк в Арцахе.

Директор основатель Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей Рубен Хачатрян сообщил, что Фонд будет в будущем помогать семье Айрапетян в создании Центр анималотерапии с набором дрессированных животных для детей с особыми потребностями. При этом он отметил, что программа спасения диких животных реализуется в сотрудничестве с International Animal Rescue. "Мы рады, что организация всегда рядом с нами, поддерживает реализацию наших программ", - сказал Хачатрян.

По разным оценкам, в Армении на частных территориях, таких как рестораны, заправочные станции, дворы, незаконно удерживаются полсотни медведей. В октябре 2017 года усилиями Фонда дикой природы и культурных ценностей стартовала масштабная программа спасения таких медведей.

FPWC - единственная организация в Армении, которая имеет технические, профессиональные и территориальные возможности для обеспечения более благополучной жизни этих медведей.

FPWC активно сотрудничает с Министерством охраны природы, Министерством охраны природы и надзора за недрами, МЧС и Полицией в рамках программы.

На данный момент спасено и отпущено на волю 35 медведей. Программа спасения медведей направлена на продвижение "зеленого" мышления в Армении и в Арцаха, воспитание уважения к дикой природе и искоренение порочной привычки держать диких животных в неволе.