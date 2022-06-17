Пятница, 17 Июня 2022 14:23

АрмИнфо.Под председательством Секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна 17 июня в Ереване состоялось заседание Комитета секретарей Совета безопасности (КССБ) ОДКБ, в котором принял участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Как сообщает перс-служба ОДКБ, мероприятие прошло в узком составе и формате пленарного заседания. Секретари советов безопасности обсудили меры по нейтрализации вызовов и угроз безопасности государств - членов ОДКБ, а также рассмотрели и одобрили ряд важных документов, касающихся совершенствования управления Войсками (Коллективными силами) и противодействия терроризму. В частности, было одобрено Решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о придании комплексу оперативно- профилактических мероприятий "Наемник" статуса региональной антитеррористической операции постоянного действия.

Решением КССБ утвержден План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год и ряд других документов, а также План консультаций представителей государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на 2022 - 2024 годы, документ разработан с учетом основных положений Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года и служит основанием для проведения консультаций по вопросам в области противодействия вызовам и угрозам.

Также принято протокольное Решение КССБ о Проведении очередного заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в четвертом квартале 2022 года в Республике Армения.