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 Пятница, 17 Июня 2022 14:13
Марианна Мкртчян

Свыше 90 европейских организаций призвали Шарля Мишеля вести справедливое посредничество по карабахскому конфликту

Свыше 90 европейских организаций призвали Шарля Мишеля вести справедливое посредничество по карабахскому конфликту

АрмИнфо.По инициативе Бюро "Ай Дата" Европы 16 июня свыше 90 европейских организаций, осуществляющих активную деятельность в странах-членах ЕС, направили письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором выразила глубокое недовольство его заявлением, опубликованном по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и  президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В сообщении, поступившем в АрмИнфо, отмечается, что указанные организации приветствуют мирные посреднические усилия Шарля Мишеля.

"Тем не менее, они считают необходимым, чтобы мирные переговоры основывались на справедливости, когда не игнорируются основные права и потребности армянской стороны, тем более, что она стала жертвой агрессии Азербайджана и Турции осенью 2020 года", - говорится в сообщении "Ай Дата".

Бюро сообщает, что Организации, подписавшие письмо, сожалеют, что в заявлении Мишеля от 23 мая игнорируются основные принципы документально подтвержденного подхода ЕС к урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Это также относится к тому, что используется неопределенная формулировка "Карабах" вместо "Нагорный Карабах", который является политической единицей с определенной территорией. В письме подробно говорится о том, что использование Азербайджаном термина "Карабах" направлено на проведение на государственном уровне политики этнических чисток.

Касаясь заявления пресс-секретаря Шарля Мишеля от 31 мая 2022 года, организации выразили признательность за то, что в нем были даны важные разъяснения и подчеркнуты основные принципы.

Организации надеются, что будущее посредничество ЕС приведет к началу переговоров о справедливом и долгосрочном мире. С этой целью звучит призыв к председателю Европейского Совета основывать посредничество на шести конкретных пунктах", - говорится в сообщении Бюро.

Напомним, что в Брюсселе 22 мая состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам переговоров Мишель сообщил, что в ближайшее дни состоится первое заседание пограничных комиссий, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, связанные с делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении главы Евросовета по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана 22 июня, по вопросу транспортной связи отмечается, что лидеры договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. "Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахиджеваном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок.  В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу", - заявил Мишель.  При этом в заявлении Шарля Мишеля ни слова не говорится о статусе и будущем Нагорного Карабаха. Более того, глава Евросовета в своем заявлении вместо общепризнанного термина Нагорный Карабах использовал азербайджанский термин "Карабах" и формулировку "армянское этническое население Карабаха". Кроме того, в его заявлении не упоминаются ни трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, ни другие общепринятые принципы урегулирования.

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