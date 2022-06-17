Пятница, 17 Июня 2022 14:13

АрмИнфо.По инициативе Бюро "Ай Дата" Европы 16 июня свыше 90 европейских организаций, осуществляющих активную деятельность в странах-членах ЕС, направили письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором выразила глубокое недовольство его заявлением, опубликованном по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В сообщении, поступившем в АрмИнфо, отмечается, что указанные организации приветствуют мирные посреднические усилия Шарля Мишеля.

"Тем не менее, они считают необходимым, чтобы мирные переговоры основывались на справедливости, когда не игнорируются основные права и потребности армянской стороны, тем более, что она стала жертвой агрессии Азербайджана и Турции осенью 2020 года", - говорится в сообщении "Ай Дата".

Бюро сообщает, что Организации, подписавшие письмо, сожалеют, что в заявлении Мишеля от 23 мая игнорируются основные принципы документально подтвержденного подхода ЕС к урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Это также относится к тому, что используется неопределенная формулировка "Карабах" вместо "Нагорный Карабах", который является политической единицей с определенной территорией. В письме подробно говорится о том, что использование Азербайджаном термина "Карабах" направлено на проведение на государственном уровне политики этнических чисток.

Касаясь заявления пресс-секретаря Шарля Мишеля от 31 мая 2022 года, организации выразили признательность за то, что в нем были даны важные разъяснения и подчеркнуты основные принципы.

Организации надеются, что будущее посредничество ЕС приведет к началу переговоров о справедливом и долгосрочном мире. С этой целью звучит призыв к председателю Европейского Совета основывать посредничество на шести конкретных пунктах", - говорится в сообщении Бюро.

Напомним, что в Брюсселе 22 мая состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам переговоров Мишель сообщил, что в ближайшее дни состоится первое заседание пограничных комиссий, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, связанные с делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении главы Евросовета по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана 22 июня, по вопросу транспортной связи отмечается, что лидеры договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. "Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахиджеваном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу", - заявил Мишель. При этом в заявлении Шарля Мишеля ни слова не говорится о статусе и будущем Нагорного Карабаха. Более того, глава Евросовета в своем заявлении вместо общепризнанного термина Нагорный Карабах использовал азербайджанский термин "Карабах" и формулировку "армянское этническое население Карабаха". Кроме того, в его заявлении не упоминаются ни трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, ни другие общепринятые принципы урегулирования.