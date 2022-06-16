Четверг, 16 Июня 2022 21:51

АрмИнфо.Государственный министр Арцаха Артак Бегларян отреагировал на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Всемирном Бакинском форуме.

Так, Алиев в частности заявил, что <Нагорного Карабаха не существует. Нагорно- Карабахская автономная область была упразднена в конце 1991 года решением азербайджанского парламента. На нашей территории нет подобной административной структуры>.

<Да, Нагорного Карабаха не существует, потому что существует Нагорно-Карабахская (- Арцахская) Республика, и это субъект международного права, хотя формально не признанный на международном уровне>, - написал Бегларян в своем телеграм-канале.

Как отметил госминистр, азербайджано-карабахский конфликт не урегулирован и не будет урегулирован до тех пор, пока Азербайджан не учтет непреклонное право коренного народа Арцаха на самоопределение.

<Вопрос международного признания (следовательно, статуса) Республики

Арцах рано или поздно будет решен, и Арцах никогда не будет в составе

Азербайджана>, - подчеркнул он.

Бегларян посоветовал Алиеву больше думать о добросовестном исполнении полномочий, предоставленных ему Конституцией Азербайджана, гарантируя обеспечение прав собственных граждан (в том числе лезгин, талышей, аварцев, татар, татов и других меньшинств) вместо того, чтобы <беспокоиться> о правах армян.

<Может Алиев вдруг помнит, что случилось с более чем 500 000 армян в Советском Азербайджане, или есть хоть один армянин на оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха?>, - отметил он.