Четверг, 16 Июня 2022 18:31

АрмИнфо.24 июня, Государственный музей Востока в Москве совместно с галереей <Ореады>, при участии семьи художника и частных коллекционеров, представит выставку, приуроченную 100-летию со дня рождения живописца и графика Жака Ихмальяна (1922-1978) <Стирая ржавчину с глаз>. Об этом говорится в официальном сообщении Музея Востока.

Согласно источнику, экспозиция будет представлена более 200 работами мастера, значительную часть из коих посетители увидят впервые.

<Названием выставки стала чуть измененная строчка из стихотворения самого художника, считавшего, что искусство способно многое изменить в человеке>, - говорится в сообщении.

Отметим, что Жак Ихмальян родился в Стамбуле, где и обучался изобразительному искусству: сначала под руководством Абидина Дино - живописца с мировым именем, а позже проявил свои блестящие способности в классе Бедри Рахми Эюбоглу в стамбульской Академии изящных искусств. Однако за свою политическую деятельность был арестован и, проведя три года в заточении, эмигрировал. Жил в Сирии, Ливане, Польше, Китае.

С 1961 года Ихмальян обосновался в Москве, совмещая преподавание турецкого языка и литературы в Институте восточных языков при МГУ с интенсивными занятиями изобразительным искусством.

Произведения Жака Ихмальяна находятся в собраниях Государственного музея Востока, Государственной Третьяковской галереи, Музея живописи и архитектуры в Стамбуле, Национальной галереи Армении и других музеев