Четверг, 16 Июня 2022 18:26

АрмИнфо. Прибывшая в Армению с официальным визитом делегация во главе с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич 16 июня в сопровождении заместителя министра иностранных дел РА Паруйра Ованнисяна посетила Мемориал памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберт".

Как сообщает пресс-служба Музея-института Геноцида армян, заместитель директора по музейному делу Музея-института Лусине Абрамян представил гостям историю создания мемориала, и рассказала о трех хачкарах, установленных на территории Цицернакаберда, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнических чисток армянского населения в Азербайджане в конце прошлого века.

Члены делегации СЕ возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память невинных жертв Геноцида армян.

Они также ознакомились с постоянными и временными экспозициями музея Геноцида армян, после чего г Мария Пейчинович-Бурич сделала запись в Книге почетных гостей.