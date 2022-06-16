Четверг, 16 Июня 2022 18:22

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-12:00 ООО ‘Эко Форм”, “Юни Ким”, ЧП ‘Г.Саргсян”;

10:00-16:00 жилые дома 38, 40, 42, 43/1, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, 16, 16/1, 18 на улице Н.Степаняна, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; собственные дома на улицах 1, 2, 4, 5, 8, 17, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 2-ой улицы Норка, собственные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка, частный дом 12/10 на улице Гюрджяна, собственные дома на улице С.Ханзадяна, абонент 'Ананит Гарсилян» и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-16:00 собственные дома 122-185 на улице Атояна, 146-192 на 12-ой улице Нор Ареша и жилой дом 40 на 14-ой улице;

11:00-17:00 жилой дом 10 на улице Гераци, жилые дома 23, 25 на улице Демирчяна, абоненты-жильцы жилого дома 11/3 на улице Аргишти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 5А на улице Грибоедова, жилой дом 50 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-5 на 2-ом переулке Врацакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 13 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-13:00 села Нор Аманос, Нор Едесия, Арагацотн;

11:00-17:00 села Оганаван, Арташаван, Сагмосаванк, Уши, Карби, Базмахбюр;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улица Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; села Севакаван и Тигранашен;

10:30-15:00 частично улицы Абовяна, Комитаса, Ханджяна, Спандаряна, Шаумяна, Туманяна в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Овташен;

13:00-16:00 частично квартал ‘Каярани” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

14:00-16:00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Хндзорут и Нор Азнваберд;

11:00-15:00 частично улицы Мурацана, Таманцинера, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюника, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен, Меграовит и Аратес;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Дзорахбюр и воинская часть;

11։00-16։00 село Арамус и прилегающие территории; частично община Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Лусин”, квартал “Хин Гомер”, кварталы ‘Гаражнер” и ‘Вьюрт”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Лернапат и Алавард;

10:00-16:00 село Негоц;

11։00-13։00 улицы Аветисяна, Горцаранаин, Шаумяна, Вопян и Чаренца в городе Спитак;

в Тавушской области:

10:00-13:00 частично улица Калинина в городе Дилижан.