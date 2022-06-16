Четверг, 16 Июня 2022 18:21

АрмИнфо.Правящая в Армении парламентская фракция <Гражданский договор> выдвинет на должность генерального прокурора кандидатуру помощника премьер-министра Анны Вардапетян. Об этом 16 июня журналистам заявил глава фракции Айк Конджорян.

По его словам, Анна Вардапетян своими профессиональными и моральными качествами полностью соответствует должности генпрокурора.

Она также соответствует той миссии, которая закреплена в законодательстве страны. В частности, не являясь членом правящей партии, она будет осуществлять закрепленные Конституцией и законодательством страны полномочия.

Отметим, что Анна Вардапетян стала известна общественности благодаря своему поступку, когда в прошлом году было опубликовано видео, на котором она вмешивалась в предварительное расследование уголовных дел в отношении бизнесмена, бывшего президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна и его сына Рафика Айрапетяна, внося исправления в материалы дела. Адвокат Амрам Макинян тогда представил сообщение о совершении Анной Вардапетян преступления с использованием служебного положения, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.