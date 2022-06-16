Четверг, 16 Июня 2022 18:21

АрмИнфо. Между Ереваном и китайским городом Циндао подписано Соглашение об установлении дружественных отношений.

Как сообщает пресс-служба мэрии Еревана, согласно документу, два города будут сотрудничать в сферах культуры, образования, здравоохранения, туризма и других отраслях экономики.

В рамках онлайн встречи первый заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян и первый заместитель мэра Циндао Лю Цзянсун обсудили конкретные шаги по взаимодействию, которые предстоит осуществить, и перспективы сотрудничества между двумя городами.

Поблагодарив за готовность к сотрудничеству, первый вице-мэр Еревана выразил уверенность, что соглашение позволит реализовать содержательные программы в различных направлениях экономики города.

"Подписанный сегодня меморандум является доказательством нашего обоюдного стремления сохранить и укрепить многовековые дружеские связи. Этот документ содержит достаточно интересные направления сотрудничества двух городов. Ереван, как и многие крупные города мира, сталкивается с различными вызовами. Нам очень интересно изучить ваш опыт в системе управления городским хозяйством", - сказал Ованнисян.

Первый заместитель мэра Циндао, в свою очередь, отметил, что соглашение станет дополнительным импульсом для междисциплинарного сотрудничества. "Установление дипломатических отношений между Китаем и Арменией имеет 30-летнюю историю. И важно, что сегодня закладываются основы сотрудничества на уровне городов и местных властей. Убежден, что совместными усилиями мы добьемся полной реализации документа", - сказал Лю Цзянсун.