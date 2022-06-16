Четверг, 16 Июня 2022 18:18

АрмИнфо. Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении усилил контроль на армяно-грузинской границе для выявления случаев, связанных с заражением обезьяньей оспой.

Об этом заявила начальник отдела эпидемиологии общих и паразитарных болезней человека и животных Национального центра по профилактике и контролю заболеваний Лусине Паронян на пресс-конференции, созванной в связи с подтверждением в Грузии первого случая заражения обезьяньей оспой.

В отличии от коронавируса, когда болезнь в определнных случаях переносилась асимптомно, она отметила, что в случае данного вируса воспаляются лимфоузлы, температура поднимается до 38 градусов и выше, по истечению 2-3 дней после которой тело покрывается сыпью. Болезнь передается воздушно-капельным и контактным путем. <Заражение идет посредством тесных контактов, в том числе половых>, - сказала Паронян.

На данный момент, по ее словам, в связи с выявленным первым случаем в Грузии каких-либо ограничений, связанных с путешествиями, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала. <Поэтому рано говорить о закрытии армяно-грузинской границы>, - подчеркнула специалист. Касаемо вакцин на данном этапе со стороны ВОЗ также рекомендаций озвучено не было. Однако, как отметили в ходе пресс-конференции, предшествующая вакцинация против натуральной оспы, обеспечивает также высокоэффективную профилактику.

<Ни одна страна не застрахована от ввозной инфекции. В случае выявления в Армении обезьяньей оспы мы примем необходимые меры. У нас есть план действий>, - заверила Паронян.

Она отметила, что по состоянию на вчерашний день выявлено в общей сложности 1 704 случая обезьяньей оспы в 34 странах мира, которая была диагностирована в основном у молодых мужчин.

Отметим, что латентный период заболевания обычно длится 5-21 день. Характерными его симптомами считаются лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боли в спине, ломота в мышцах, выраженная слабость. Через 1-3 дня после начала лихорадки появляется сыпь, высыпания и язвы появляются сначала на лице, а затем распространяются на разные участки тела. В большинстве случаев заболевание протекает легко, симптомы могут исчезнуть и самостоятельно в течение нескольких недель.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Напомним, что 23 июня Всемирная организация здравоохранения созовет комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить опасность оспы обезьян для общественного здравоохранения.