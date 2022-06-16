Четверг, 16 Июня 2022 18:09

АрмИнфо. "В процессе нормализации отношений с Арменией мы действуем в рамках сотрудничества с Азербайджаном". Об этом заявил заместитель председателя правящей "Партии справедливости и развития" Турции по внешним связям Эфкан Ала.

По его словам, встречи в рамках процесса нормализации отношений с Арменией продолжаются.

"Состоялись встречи спецпредставителей. Мы ожидаем улучшения отношений. Надеюсь, что другая сторона также нацелена на это. Будут достигнуты результаты, полезные не только для двух стран, но и всех государств региона", - сказал Ала, передает Haqqin.az.

Отметим, что 3 мая в Вене состоялась третья встреча спецпредставителей Армении и Турции вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча по нормализации отношений. Спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Арменией и Турцией, о чем и была достигнута договоренность во время их первой встречи в Москве 14 января.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В Ереване при этом считают неконструктивными увязывать нормализацию армяно- турецких отношений с процессами между Арменией и Азербайджаном.