Четверг, 16 Июня 2022 18:09

АрмИнфо.17 июня, спектакль Ереванского русского драмтеатра им. К. Станиславского <Люди. Звери. Обстоятельства> (по пьесе современного американского драматурга Дона Нигро) в постановке Карена Нерсисяна будет представлен на IV Международном фестивале русских зарубежных театров в Тамбове. Об этом сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.

Согласно источнику, в программу фестиваля включены также спектакли театральных коллективов из Абхазии, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. В рамках мероприятия пройдут лекции и мастер-классы, а также выставка под названием <Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня>. <Данный масштабный проект направлен на популяризацию российского театрального искусства, а также на поддержку русскоязычных театральных коллективов за рубежом>, - говорится в сообщении.

Отметим, что Фестиваль в этом году пройдет в Тамбове с 16 по 22 июня, учредителем которого является Министерство культуры РФ.