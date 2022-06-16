Четверг, 16 Июня 2022 18:07

АрмИнфо. На основании документов, полученных от Службы государственного контроля Республики Армения и ЗАО <Скорая помощь>, Управление по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры Республики Армения провело исследование, в результате которого были выявлены данные, содержащие явные признаки преступного деяния.

В частности, как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА, Службой госконтроля в ЗАО <Скорая помощь> в период с 21 февраля по 14 апреля в 2022 года посредством сопоставления систем <Армед> и <Локатор> было проведено выборочное исследование 36 договоров по оказанию платных услуг, заключенных с хозяйствующими субъектами за 2018- 2021гг.

В результате изучения порядка 32 тыс вызовов (бесплатных и платных) за 2019-2021гг., выяснилось, что 2005 из них уполномоченными должностными лицами ЗАО <Скорая помощь> заполнены неправильно. В частности, по уже оплаченным звонкам данные были введены в систему <Армед> дважды в качестве услуги по госзаказу. На основании этого Государственное агентство здравоохранения Министерства здравоохранения РА выплатило компании дополнительно 23 267 750 драмов.

Уголовное дело направлено в Следственный комитет для осуществления предварительного следствия.