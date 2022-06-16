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АрмИнфо. На основании документов, полученных от Службы государственного контроля Республики Армения и ЗАО <Скорая помощь>, Управление по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры Республики Армения провело исследование, в результате которого были выявлены данные, содержащие явные признаки преступного деяния.
В частности, как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА, Службой госконтроля в ЗАО <Скорая помощь> в период с 21 февраля по 14 апреля в 2022 года посредством сопоставления систем <Армед> и <Локатор> было проведено выборочное исследование 36 договоров по оказанию платных услуг, заключенных с хозяйствующими субъектами за 2018- 2021гг.
В результате изучения порядка 32 тыс вызовов (бесплатных и платных) за 2019-2021гг., выяснилось, что 2005 из них уполномоченными должностными лицами ЗАО <Скорая помощь> заполнены неправильно. В частности, по уже оплаченным звонкам данные были введены в систему <Армед> дважды в качестве услуги по госзаказу. На основании этого Государственное агентство здравоохранения Министерства здравоохранения РА выплатило компании дополнительно 23 267 750 драмов.
Уголовное дело направлено в Следственный комитет для осуществления предварительного следствия.
|Госминистр Арцаха ответил Алиеву
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|В Госмузее Востока в Москве откроется выставка работ армянского живописца и графика Жака Ихмальяна
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|МГИМО планирует открыть русскую школу в Армении
|В Турции ожидают улучшения отношений с Арменией
|На международном театральном фестивале представят спектакль Ереванского русского драмтеатра
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|Правящая в Армении фракция определится с кандидатурой на должность генпрокурора в ближайшее время - депутат
|В Армении больше не будет действовать ответственность за тяжкие оскорбления - депутат
|Секретари Совбезов Армении и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества
|Власти Армении обсуждают вопрос о возможности лишения оппозиционеров депутатского мандата, но решения пока нет
|Прогноз: Посредничество Брюсселя может привести к значительному ослаблению Москвы
|Оппозиционер: Тюркский интерес - в решении Армянского вопроса, а не в коридорах и коммуникациях
|Гарик Исраелян: Для Стармуса приехать в Армению - это эксперимент
|Сборная Армении по футболу до 2050 года должна стать победителем чемпионата мира или Европы - Пашинян
|В Манаме состоялись туркмено-бахрейнские политические консультации
|До 2050 года не менее трех армянских вузов должны быть в международном рейтинге 200 лучших университетов мира: Пашинян
|Оппозиционер: Предложенная правительством "эпоха мира" на самом деле повестка мирной сдачи Армении и Арцаха, которой необходимо противостоять
|Армения замкнула первую десятку стран с наименьшей преступностью
|Кинофестиваль <Золотой абрикос> откроется показом картины <Американец> Майкла Гюрджяна
|ФИФА поддержит процесс строительства в Армении национального стадиона
|Статус Нагорного Карабаха - это не цель, а средство обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха: Пашинян
|Азербайджан продолжает использовать армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в качестве политических заложников - Рубинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Спикеры парламента Армении и Ирана обсудили последние процессы в регионе
|Новоназначенный посол Армении вручил верительные грамоты президенту Казахстана
|Движение сопротивления демонтировала палатки и разблокировала площадь Франции
|Взгляд из Москвы: Южный Кавказ - часть геополитической повестки Черноморского региона
|Давид Тоноян: Министр обороны РА должен быть вне логики "политико-партийной команды"
|Прогноз: С кем Турция точно не будет воевать, так это с Россией
|Грузия сняла все короновирусные ограничения при въезде в страну
|Арарат Мирзоян встретился с депутатами группы дружбы Болгария-Армения
|В Армении отмечается День государственного флага
|Финансовое содействие правительства Армении Арцаху в 2021-2022гг. достиг беспрецедентных размеров: Пашинян
|Захарова: Деятельность комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не связана с ситуацией вокруг села в Аскеранском районе Нагорного Карабаха
|Сами обсуждали нахождение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана: Пашинян в очередной раз обвинил предшественников в неискренности
|Главы МИД Туркменистана и Ирана провели переговоры в Тегеране
|Увеличение товарооборота между Туркменистаном и Ираном обсудили на переговорах в верхах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Лауреат Нобелевской премии, профессор Ардем Патапутян избран почетным членом НАН РА
|Армянский суд позволил оппозиционеру Армену Геворкяну принять участие в летней сессии ПАСЕ в Страсбурге
|Делегация Международного военного штаба НАТО посетилa Национальный оборонно- исследовательский университет МО РА
|Apple Pay отныне доступен клиентам АраратБанка
|Армения и Болгария подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2022- 2025 гг
|В Степанакерте состоялось первое заседание Госсовета по охране культурного наследия оккупированных территорий Республики Арцах
|В Катаре откроется временная выставка "Арабские сообщения из Армении: наследие для культурного диалога"
|Ереван пытается быть честным, надежным и искренним партнером для России, Запада и своих соседей: Пашинян
|Читать больше
|Прогноз: Посредничество Брюсселя может привести к значительному ослаблению Москвы
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