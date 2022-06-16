Четверг, 16 Июня 2022 14:46

АрмИнфо. Российские прокуроры будут содействовать обмену информацией и передаче данных о нарушениях, совершенных в зоне карабахского конфликта, восстановлению мира в этом регионе, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом шла речь в ходе его встречи с генпрокурором Армении Артуром Давтяном "на полях" ПМЭФ в Санкт-Петербурге в четверг, сообщили в надзорном ведомстве РФ.

"Генпрокурор России заявил о готовности российских военных прокуроров, дислоцированных в Нагорном Карабахе, оказывать всяческое содействие, в том числе в обмене информацией и передаче сигналов о совершенных нарушениях", - отмечается в документе, передает Интерфакс.

Как подчеркнул Краснов, "когда речь идет о восстановлении мира и безопасности, защите прав и свобод человека, расследовании преступлений, не должно быть одностороннего и тенденциозного подхода". Касаясь в целом ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Генпрокурор РФ заявил: "В трехстороннем формате совместно с коллегами из Азербайджана мы предприняли немало усилий по восстановлению мира в этом регионе, недопущению эскалации напряжённости среди местного населения".