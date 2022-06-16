Четверг, 16 Июня 2022 14:45

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверяет, что декларация, ставшая итогом трехсторонней встречи между президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем, мной и премьер-министром Пашиняном в Брюсселе, ясно показывает, что будут учтены права и безопасность армянского населения в Карабахе.

Так, бессменный лидер Азербайджана, выступая на открытии IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку" продолжил кичиться победой в 44- дневной войне и угрожать Армении новыми боевыми действиями в случаи невыполнения азербайджанской повестки.

Алиев младший вдруг заговорил об азербайджанской конституции, которая якобы в будущем будет учитывать интересы армян Нагорного Карабаха. "Наша Конституция обеспечивает права и безопасность всего азербайджанского народа. Наша Конституция многие годы обеспечивает равные права всех народов, включая проживающих в Азербайджане армян (которые не просто не могут там жить, но им даже запрещен въезд в эту страну - ред.). Поэтому, конечно же, мы будем заботиться о правах и безопасности", - подчеркнул Алиев, умалчивая о зверствах, которые власти Азербайджан учиняли и учиняют в отношении армян, не помня об этой конституции.

При этом азербайджанский лидер пошел дальше и назвал непродуктивным заявления Армении о статусе Нагорного Карабаха. В этом ключе он пригрозил Армении новой войной, в случае любой ссылки на этот вопрос. По его словам, правительство Армении "должно понять это и отказаться от попыток переписать историю". Видимо Алиев подразумевал, азербайджанскую мифическую историю, далекую от реальности. Он видимо не знает, что по той же истории Нагорный Карабах провел референдум и вышел их состава Советского союза по всем тем процедура, по которым из него выходили все страны СССР, и практически все население Нагорного Карабаха путем плебисцита проголосовало за выход из состава Азербайджанской ССР и провозглашение независимости.

"Поэтому если Армения потребует предоставить статус армянам Карабаха, то почему бы Азербайджану не потребовать статус для азербайджанцев из Западного Зангезура? Потому что там жили исключительно азербайджанцы. Таким образом, это может создать безвыходную ситуацию. Думаю, что правительство Армении не должно забывать уроки Второй Карабахской войны, должно хорошо освоить эти уроки и отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану", - заявил Алиев, забыв, что в начале 1920 годов азербайджанская национальность как таковая только формировалась.

Касаясь нормализации отношений с Арменией, Алиев заявил, переговоры начнутся, как только Ереван создаст комиссию по мирному договору. "Азербайджан уже учредил со своей стороны комиссию по мирному договору, и мы ожидаем, что тот же шаг будет предпринят и со стороны Армении. Если это будет сделано или как только это будет сделано, начнутся переговоры", - сказал он.

При этом не преминув замахнуться на территории Армении в Сюникской области, Алиев заверил, что без открытия коридора будет очень трудно говорить о мире, "усилия Азербайджана, направленные на нормальное соседство с Арменией, будут напрасны". Таким образом, получается, что Алиев пытается заполучить мир, при этом прихватить суверенные территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях, угрожая в противном случае начать новую войну. И всё это происходит на фоне бездействия международного сообщество, которое в погоне за нефтедолларами не замечает азербайджанские посягательства и угрозы в адрес Еревана.

"Если нам не дадут этого въезда-выезда (через армянский Сюник- ред.), то говорить о мире будет очень сложно, и все усилия Азербайджана, направленные на нормальное сосуществование, нормальное соседство с Арменией, будут напрасны. Это еще один важный вопрос, и Азербайджан имеет право требовать это. Правительство Армении подписало соответствующее заявление. Во - вторых, Азербайджан как страна, "победившая" в войне имеет моральное право требовать", - заверил Алиев.

В заключение он по традиции обрушился с критикой на Минскую группу ОБСЕ и заверил, что Азербайджан урегулировал нагорно-карабахский конфликт и нет необходимости больше в этом международном формате. Глава государства отметил, что в частности "после российско-украинской войны все понимают, что невозможно провести встречу с участием всех трех сопредседателей Минской группы". "Нам уже сообщили о том, что институт сопредседателей Минской группы больше не будет функционировать. Им уже пора на пенсию. Таким образом, я хочу изъявить нашу позицию, заключающуюся в том, что любые спекуляции в Армении по поводу Минской группы или в какой-то другой стране вызывают в Азербайджане лишь раздражение. Мы урегулировали конфликт. Разработанные Минской группой Мадридские принципы решены. Теперь нам нужно думать о путях нормализации отношений с Арменией, подписать мирный договор", - резюмировал Алиев.