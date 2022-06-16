Четверг, 16 Июня 2022 13:31

АрмИнфо.Ардшинбанк предоставляет клиентам возможность рефинансировать уже существующие кредиты под залог недвижимости в других банках по более низкой процентной ставке, без комиссионных платежей.

Рефинансирование позволит заемщикам улучшить условия кредитования. получить лучшую процентную ставку, продлить срок и уменьшить ежемесячный платеж. Кроме того, при рефинансировании можно объединить два-три кредита в один, что на практике означает погашение потребительских кредитов, взятых в разные сроки, новым кредитом и переход на новый график погашения.

Ардшинбанк рефинансирует кредиты под залог недвижимости с годовой процентной ставкой от 13,5% в драмах РА, от 11,5% в долларах США и от 10,5% в евро. Максимальная годовая фактическая процентная ставка составляет от 12,8% до максимум 22.9%. Кредиты предоставляются со сроком погашения до 15 лет, без анализа доходов, с возможностью погашение основной суммы до 24 месяцев льготного периода и с возможностью отсрочки платежей до 6 месяцев.

Досрочное решение о выдаче кредита принимается за 5 минут в банке.

Заявку на кредит можно подать в любом из филиалов Ардшинбанка, как в Ереване, так и в регионах Армении. Более подробную информацию о кредитах под залог недвижимости можно получить на сайте Банка по адресу www.ardshinbank.am или позвонив в круглосуточный Центр связи Банка по телефону 012 22 22 22.

Следует отметить, что в 2022 год Ардшинбанк вступил с активами в размере 2 миллиардов долларов, что составляет около 15% ВВП Армении. Собственный капитал банка превысил 200 миллионов долларов. Филиальная сеть Ардшинбанка является одной из крупнейших в банковской системе Армении, в настоящее время она насчитывает 63 действующих филиала, 42 из которых расположены в регионах, 21 – в столице республики.