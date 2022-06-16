Четверг, 16 Июня 2022 13:28

АрмИнфо. Настоящая дружба проявляется именно в сложные времена. Об этом, принимая в Тегеране председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси. Об этом сообщает пресс- служба армянского парламента.

<Мы руководствуемся тем, что являемся друзьями трудных дней для всех наших друзей. В веселые дни каждый может быть рядом с любым, но настоящая дружба проявляется именно в сложные времена>, - заметил президент Ирана.

В свою очередь, Ален Симонян отметил, что армянская сторона придает большое значение оформлению взаимных соглашений в сферах энергетики и транспорта. <Должен также отметить, что в контексте развития региональных транспортных коммуникаций в ряду важнейших вопросов нашей повестки является установление железнодорожного сообщения между Арменией и Ираном>, - подчеркнул спикер. .

Председатель НС представил Раиси текущую ситуацию вследствие развязанной азербайджано- турецким тандемом войны против Арцаха, гуманитарные проблемы и вопрос сохранения перешедших под азербайджанский контроль армянских историко-культурных памятников Нагорного Карабаха. Ален .Симонян отметил, что Азербайджан уничтожает армянское наследие на государственном уровне, и Иран может служить примером для Азербайджана в этом вопросе.

В ходе беседы было затронуто многостороннее армяно-иранское сотрудничество, в основе которого заложена вековая дружба, тесные историко-культурные связи двух народов. Стороны, наметив пути укрепления сотрудничества, выразили готовность к продолжению диалога и дальнейшему обогащению повестки двустороннего взаимодействия. Президент Ирана указал на важность сотрудничества законодательных органов в укреплении существующих теплых отношений между Арменией и Ираном.

Собеседники коснулись двусторонних экономических отношений и реализации совместных инфраструктурных проектов, развитие которых имеет множество предпосылок.

На встрече отмечены последовательные усилия ИРИ по установлению мира и стабильности в регионе.

Председатель НС передал теплые пожелания премьер-министра Никола Пашиняна и приглашение посетить Армению с официальным визитом. Он также проинформировал президента, что в парламенте Армении уже создана рабочая группа по упрощению законодательства для реализации совместной армяно-иранской повестки.

Президент ИРИ отметил, что дал соответствующие поручения своему аппарату представить предложения по установлению более тесных связей с Арменией.