Четверг, 16 Июня 2022 13:27

АрмИнфо. С 1 июля текущего года в Армении вступает в силу новый Уголовный кодекс, в котором нет статьи об уголовной ответственности за тяжкие оскорбления.

Об этом 16 июня на брифинге в парламенте заявила депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Арусяк Джулакян.

По ее словам, основной целью принятых в июле прошлого года поправкам в Уголовном кодексе, которыми были криминализированы тяжкие оскорбления, являлось предупреждение проявлений ненависти, ругани и оскорблений, особенно в послевоенный период, когда на медиа-пространстве и в Интернете сформировалась хаотичная ситуация с использованием оскорбительных выражений, превратившиеся в метод политической борьбы. Именно тогда парламентское большинство решило пойти на крайние действия. <Но хочу отметить, что в ходе обсуждений поправок в прошлом году мы неоднократно отмечали, что криминализация оскорблений носит временный и превентивный характер.

В настоящий момент поле в некоторой степени урегулировано, но не исключено, что в дальнейшем по мере развития ситуации вопрос вновь будет обсужден>, - сказала Джулакян.

Напомним, что в 2021 году по инициативе спикера парламента Алена Симоняна в Армении был принят закон, ужесточающий ответственность за оскорбления и клевету. Хотя Конституционный суд призна статью о тяжком оскорблении соответствующей Конституции, введение уголовной ответственности за тяжкое оскорбление, подверглост резкой критике со стороны местных и международных экспертов.