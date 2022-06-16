Четверг, 16 Июня 2022 13:19

АрмИнфо.В Армении будет построено 300 малых стадионов. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян выступая на мероприятии, посвященном 30-летию создания Федерации футбола Армении. В мероприятии также приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Александер Чеферин.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян поздравил присутствующих, представителей футбольной сообщества с 30-летием образования Федерации футбола Армении. "В Стратегии трансформации Армении до 2050 года мы поставили следующую цель: сборная Армении по футболу должна стать победителем чемпионата мира или Европы. Вообще, насколько реально решение этой задачи? Обычно мы представляем футбол и фокусируемся на футболе в течение 90 минут прямой трансляции. На самом деле на поле за 90 минут прямого эфира победа не создается, а только фиксируется. Очень важно, что было до этого и что будет после. И проделанная в этих двух направлениях эта работа и определяет будущее футбола>, - сказал он.

За последние три года при поддержке ФИФА Федерация футбола Армении построила 90 новых малых стадионов в 7 областях Армении, на которые ФИФА предоставит около 2,5 млн долларов, отметил премьер. <Это важный вклад в будущее армянского футбола, т.к. судьба этих будущих 90 минут решается на тех сельских стадионах, которые должны объединять детей и объединять вокруг себя взрослых, и которые должны закалять и создавать командный дух, который и должен привести нашу страну и наш футбол к победам. Я хочу выразить признательность за поддержку, оказанную УЕФА>, - отметил глава кабмина.

В частности, завтра откроется городской стадион Абовяна, реконструированный в рамках программы хет-трик УЕФА. при поддержке УЕФА строится и реконструируется стадион Ванадзора. В ближайшем будущем у нас появится футбольная школа имени одного из величайших армянских футболистов современности Хорена Ованнисяна, которая также строится при поддержке УЕФА. На стадионе "Шенгавит" и городском стадионе Гюмри будут установлены системы освещения, и все эти инвестиции при поддержке УЕФА составят около 5 млн долларов. <Президент ФИФА сегодня констатировал, что эти 90 малых стадионов в будущем увеличатся до 300. Сегодня в ходе нашей встречи с президентом ФИФА, а также в ходе предыдущей встречи с президентом УЕФА мы обсудили возможность строительства с нуля в Армении нового стадиона, отвечающего всем современным стандартам. Я очень рад, что для достижения всех этих целей у нас есть такие надежные партнеры, как ФИФА в лице президента Джанни Инфантино и УЕФА в лице президента Александера Чеферина. Я уверен, что мы добьемся поставленных целей>,

- сказал он.

Премьер отметил, что все должны поддерживать команду РА не только тогда, когда они побеждают, но и когда у них возникают определенные трудности, <потому что это наши общие трудности, и мы должны преодолевать эти трудности вместе>.