Четверг, 16 Июня 2022 10:29

АрмИнфо.14 июня 2022 года в городе Манама состоялись очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Королевства Бахрейн. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Б.Г.Мятиев, бахрейнскую - заместитель министра иностранных дел Королевства Бахрейн по международным делам Шейх Абдулла бин Ахмед бин Абдулла Аль Халифа.

В ходе консультаций дипломаты констатировали, что два государства успешно сотрудничают в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь ООН. Стороны отметили необходимость продолжать обмен парламентскими делегациями для укрепления правовой базы двустороннего сотрудничества.

Подчеркнув значимость работы совместной Межправительственной туркмено-бахрейнской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, дипломаты рассмотрели возможности расширения сотрудничества между деловыми кругами двух стран, включая привлечение инвестиций, проведение бизнес форумов, развитие партнерства в нефтегазовой отрасли.

Кроме того, были обсуждены вопросы расширения культурно-гуманитарного и научного сотрудничества. В этом контексте, достигнута договоренность о проведении в текущем году перекрестных Дней культуры.

В заключение стороны выразили уверенность в том, что проводимые на регулярной основе встречи будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям между Туркменистаном и Королевством Бахрейн.

В рамках визита делегация Туркменистана была принята Министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдул Латифом бин Рашид Аль Заяни.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что организация визитов на высоком уровне является эффективным механизмом в развитии двусторонних отношений.

Также подчеркнута значимость внешнеполитической деятельности Туркменистана на основе статуса нейтралитета страны, что вносит весомый вклад в поддержание стабильности, безопасности и экономического роста в регионе.