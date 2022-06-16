Четверг, 16 Июня 2022 10:26

АрмИнфо.Армения, согласно Стратегии трансформации до 2050 года, поставила задачу, чтобы не менее трех армянских вузов вошли в число 200 лучших университетов по международному рейтингу. Ереванский государственный университет, безусловно, является одним из важнейших претендентов на этот показатель.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиаряна присутствовал на выпускном мероприятии ЕГУ.

Премьер-министр поздравил присутствующих с этим знаменательным днем. "Я считаю, что окончание Ереванского государственного университета - очень важное событие в жизни каждого студента>, - заявил он.

Пашинян отметил, что образование и реформы в сфере образования - это самые стратегические направления, которые должно развивать правительство Армении и Республика Армения. Премьер убежден, что в любой сфере общественной жизни, сталкиваясь с какой-либо проблемой и пытаясь найти истоки этой проблемы, мы обязательно находим ту или иную проблему в сфере образование.

<Я вообще всегда сравниваю позитивные реформы и изменения, о которых мы говорим, с ракетой: когда ракета отрывается от земли, есть первая ступень двигателя, которая отбрасывается, выработав свое топливо, затем идет вторая ступень, а иногда и третья ступень. Я думаю, что мы стоим перед необходимостью развивать нашу вузовскую систему в такой логике. Наша вузовская система, похоже, уже исчерпала двигатели первой ступени, и думаю, пора запустить двигатели второй ступени, чтобы получить новую скорость, новое качество, новое содержание. Я надеюсь и уверен, что наши выпускники, выпускники Ереванского государственного университета, сегодня станут той движущей силой, которая сделает реформу образования более значимой, содержательной и востребованной для нас>, - сказал он.

Никол Пашинян выразил слова признательности всем преподавателям Ереванского государственного университета и вручил награды ряду представителей ЕГУ.

В ходе мероприятия выступил известный армянский ученый, лауреат Нобелевской премии Ардем Патапутян, удостоенный звания почетного профессора ЕГУ за выдающиеся достижения в области науки.