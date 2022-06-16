Четверг, 16 Июня 2022 10:25

АрмИнфо. После 44-дневной войны и особенно во время парламентской избирательной кампании 2021 года, правительство ввело в оборот заведомо фальшивую формулировку "эпоху мира". Об этом заявил депутат от оппозиционной фракции "Честью имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян.

В этом ключе он констатировал, что особенно в случае послевоенных стран и, в частности, понесшей поражение стороны, фактор мира является насущным вопросом, которым это правительство шантажирует, угрожает, пытается представить в качестве дилеммы мира и войны в противостоянии между правительством и оппозицией.

При этом оппозиционер убежден, что в реальности выдвинутая правительством "мирная ситуация" не имеет под собой каких-либо аргументов.

"Иными словами, стремление к миру невыразимо, и все дороги ведущие к нему "заминированы". Более того, само правительство признает, что это его однобокое желание, а с кем оно ведет переговоры по той повестке дня, у него совершенно другой настрой", - отметил Абраамян.

При этом он добавил, что правящая партия и возглавивший страну, к примеру, вчера заявила, что пытается найти путь к миру: "Сможем ли мы, добьемся ли мы успеха? Никто не может гарантировать, потому что мир - это не одностороннее движение, а результат сотрудничества. У нас нет иллюзий, мы видим, что число тех, кто хочет нас уничтожить, больше, чем мы можем себе представить.

А повестка мира - это попытка нас уничтожить, контролировать и нейтрализовать желания, существующие в мире. Никто не может гарантировать, что мирная повестка дня увенчается успехом", - написал на своей странице в Фейсбук Абраамян.

Оппозиционер считает, что признательные показания властей являются важным фактом, потому что основная причина того, что общество, не любя власти поддерживает ее или занимает пассивную позицию, заключается в том, что люди думали, что это правительство может установить мир любой ценой.

"Однако действующие власти постепенно отходят от своего когда-то уверенного заявления и уже ищут оправдания провалу мирной повестки, естественно, обвиняя в этом "мировое сообщество" и враждебных к Армении стран.

Предложенная правительством "эпоха мира" на самом деле является повесткой мирной сдачи Армении и Арцаха, которой необходимо противостоять", - резюмировал депутат.