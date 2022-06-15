Среда, 15 Июня 2022 22:26

АрмИнфо. 19-й Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году откроется показом картины режиссера армянского происхождения Майкла Гюрджяна (Michael

A. Goorjian) <Американец> в концертном зале им. Арама Хачатуряна. Об этом говорится в официальном сообщении кинофестиваля.

Не изменяя своим традициям, в этом году на <Золотом абрикосе> будут представлены конкурсные фильмы из разных стран мира, а также престижных мировых кинофестивалей.

Фильм <Американец> является картиной армяно-американского копроизводства, автором сценария которого выступил сам Майкл Гюрджян, спродюсировали фильм Арман Ншанян, Патрик Малхасян и Сол Трейон, оператор картины - Гасем Эрбагимян, композитор - Андраник Берберян. Примечательно, что в работах по монтажу также фигурирует Майкл Гюрджян вместе с Майком Солемом. Главные роли исполняют Майкл Гюрджян, Овик Керучкерян, Нелли Уварова и Михаил Трухин.

Отметим, что Майкл Гюрджян - американский писатель, режиссер, актер армянского происхождения. Гюрджян удостоен премии <Эмми> за роль в телефильме <Мать Дэвида>. Наиболее известен по сериалу <Нас пятеро>, получившему <Золотой глобус>, а также по роли в культовом фильме <Панк из Солт-Лейк- Сити>. Недавно он снялся вместе с Робертом Де Ниро в фильме HBO <Большой лжец>. В списке его фильмографии: <Чаплин> с Робертом Дауни-младшим в главной роли, <Вечно молодой> с Мелом Гибсоном в главной роли, <Покидая Лас-Вегас>, <Сильный дождь> с Морганом Фрименом в главной роли и др. В его фильме <Иллюзия> снялся легендарный Кирк Дуглас.

Напомним, что впервые кинофестиваль <Золотой абрикос> прошел в июле 2004 года и считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был основан Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян. За все время действия фестиваля Армению посетили мэтры кино и всемирно известные актеры, в том числе писатель и сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Даррен Аронофски, Пол Шредер, Йос Стелинг, Кшиштоф Занусси, Роб Нильсен, Роман Балаян, Карлос Рейгадас, Надав Лапид, Александр Миндадзе, актеры Клаудия Кардинале, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет,Фанни Ардан, Патрик Шене и другие