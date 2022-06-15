Среда, 15 Июня 2022 18:29

АрмИнфо.Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает использовать армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в качестве политических заложников.

Об этом 15 июня в ходе встречи с делегацией Парламентской Ассамблеи ОБСЕ во главе с председателем ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян.

Согласно сообщению пресс-службы армянского парламента, в ходе встречи было отмечено, что на повестке Армении стоит вопрос о немедленной репатриации людей, находящихся в азербайджанском плену.

Также собеседники обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Председатель ПА ОБСЕ особо отметила усилия армянской стороны по установлению в регионе прочного мира. Говоря о сотрудничестве в рамках структуры, Маргарета Седерфельт высоко оценила работу армянской делегации в ПА ОБСЕ.