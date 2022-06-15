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АрмИнфо.Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает использовать армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в качестве политических заложников.
Об этом 15 июня в ходе встречи с делегацией Парламентской Ассамблеи ОБСЕ во главе с председателем ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян.
Согласно сообщению пресс-службы армянского парламента, в ходе встречи было отмечено, что на повестке Армении стоит вопрос о немедленной репатриации людей, находящихся в азербайджанском плену.
Также собеседники обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений.
Председатель ПА ОБСЕ особо отметила усилия армянской стороны по установлению в регионе прочного мира. Говоря о сотрудничестве в рамках структуры, Маргарета Седерфельт высоко оценила работу армянской делегации в ПА ОБСЕ.
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|Apple Pay отныне доступен клиентам АраратБанка
|Армения и Болгария подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2022- 2025 гг
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|Делегация МО Армении принимает участие в оборонной выставке "Евросатор-2022" в Париже
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Гарибашвили упрекнул ЕС за торговлю с Россией и исключил санкции против Москвы
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|СМИ: Представители азербайджанской и армянской молодежи встретились во Франции
|Конверс Банк и Cityzen объявляют о начале сотрудничества
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