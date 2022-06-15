Среда, 15 Июня 2022 18:28

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22 на улице Д.Маляна, 5 на переулке Д.Маляна, школа N96 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 жилой дом 20 и квартиры 46-90 жилого дома 22 на улице Эребуни; собственные дома 96-135 на улице Димитров и собственные дома 1-15 на 2-ом переулке, 15 на 1-ом переулке Димитрова;

11:00-17:00 жилой дом 6 на улице Таманяна, жилой дом 6 на 2-ом переулке Вардананца, собственные дома 21-78 на 9-ой улице, 66-169 на 11-ой улице Айгестана, собственные дома 252-256 на улице Норки Айгинер, жилые дома 5, 7, 9 на улице Чаренца, 11/3 на улице Аргишти, собственные дома 50-103 на улице Лео, 5-48 на улице С.Ереванци, 91-253 в кв. ‘Конд”, абоненты-жильцы жилых домов 1, 4, 6 на Северном проспекте и абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, 12 на улице Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 16-36 на 4-ом переулке Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома 6, 14, 16 на улице Неркин Шенгавит, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Н.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично сел Арташаван, Сагмосаванк, Уши; села Карби и Базмахбюр;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Нор Кюрин, Овташат, Мармарашен, Норамарг, Ранчпар и Аракс;

10:00-13:00 частично лицы Касяна, Сазаи Никогосяна, Арама Егяна в городе Веди; частично село Суренаван;

10:30-16:00 частично село Овташен;

11:00-15:00 частично село Верин Арташат; села Айгепат и Айгезард;

14:00-16:00 частично улицы Араратян, Саят-Нова, Пушкина в городе Веди;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 квартал “Дзахапня”, частично улица Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

10:00-16:00 частично село Капуйт;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛААГ”, “Зовуни”, ‘Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”, ЗАО “Арколад”, кооп. “Лилит”, ‘Виктория”, кварталы ‘Дпроц”, “Ездинер”, “Акумб”, ‘Грасеняк”, “Сарнаран”, ‘Датавор”, ‘Нор”; “Мичак”, “Х-1”, садоводческие компаноо “Кар анк”, ‘Арагиль”, улицы 1-8 квартала “Айгинер”, села Канакераван;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 уголовно-исполнительное учреждение ''Севан", ООО "Птицефабрика", "Бюрег" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

12։00–13։00 общины Золакар, Астхадзор поностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00–16։30 общины Еранос, Вардадзор, Цовасар, Личк, Верин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-14:00 села Ширак, Камо, Джаджур, Джаджураван, мец Сарар, крашен, Лернут в Ахурянском регионе; северо-восточные, юго-восточные участки и квартал “Нор Ахурян'', подстанция "Мшо тгек", поселок (квартал "Гци етев"), начало Ахурянского шоссе, прилегающие территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри;

11:00-16:00 квартал “Лмбат” и прилегающие тепличные хозяйства в городе Артик;

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Лернапат и Алавар;

12:00-16:00 село Дсех;

12:00-17:00 села Дзюнашох, Пагахбюр, Мецаван и Даштадем;

в Сюникской области:

09:20-12:30 села Аджабадж, Нор Арачадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-15:30 Ереванское и Арцахское шоссе, квартал “Нор Ванки Тап”, 5-ый квартал и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри;

11:00-13:30 село Балак;

11:00-15:30 село Корнидзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 село Торуник;

14:00-16:30 село Муцк.