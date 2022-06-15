Среда, 15 Июня 2022 17:12

АрмИнфо.Находящийся с официальным визитом в Иране председатель НС РА Ален Симонян провел встречу со спикером Меджлиса Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммадом Багером Галибафом.

Как сообщает перс-служба парламента РА, председатель НС отметил, что это его первый визит в ИРИ, добавив, что взаимные посещения будут регулярными. В этом ключе он пригласил своего коллегу из Ирана с ответным визитом в Ереван.

Симонян напомнил, что в декабре прошлого года в Ереване состоялись плодотворные обсуждения с парламентской группой дружбы Иран-Армения Меджлиса ИРИ, и их последовательный характер является важной основой для реализации совместных программ парламентов двух стран. В этом контексте спикер НС коснулся недавнего заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в Ереване, на котором присутствовала также парламентская делегация ИРИ. Он отметил, что после заседания иранские парламентарии на встрече в НС обсудили вопросы двусторонней повестки.

В свою очередь председатель Меджлиса ИРИ отметил, что повестка сегодняшней личной беседы должна быть в центре внимания армяно-иранских межпарламентских отношений. По его словам, на парламентском уровне предстоит сделать многое, в том числе в вопросах поощрения экономических связей, развития законодательного сотрудничества, создания и реформирования транспортной инфраструктуры. По его убеждению, парламенты должны на законодательном уровне содействовать процессам открытия и создания инфраструктуры железнодорожного и автомобильного сообщения Иран- Армения.

Выражая отношение к переговорам между Арменией и Азербайджаном, Галибаф указал на важность сохранения территориальной целостности

обоих государств и установления долгосрочного мира.

После двусторонней встречи состоялась пресс-конференция глав парламентов двух стран. Симонян на пресс-конференции по итогам переговоров с Галибафом назвал их продуктивными.

"В ходе бесед с Галибафом в атмосфере дружбы и взаимного доверия мы выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-иранских отношений и тесных межпарламентских связей. Подчеркнули, что наше партнерство основано на тысячелетней дружбе и добрососедстве, обоюдно выразили готовность углублять наше партнерство во всех направлениях", - сказал глава армянского законодательного органа, добавив, что на встрече подробно обсуждались региональные процессы.

Симонян сообщил, что коснулся недавней азербайджано-турецкой агрессии против Нагорного Карабаха и ее последствий. "Отметил, что после войны осталось множество нерешенных гуманитарных вопросов, в их числе возвращение военнопленных и сохранение армянских историко-культурных и духовных ценностей на территориях, перешедших под азербайджанский контроль.

Посягательства Азербайджана на суверенную территорию РА ставят под угрозу наши усилия по обеспечению региональной стабильности и безопасности. В этом аспекте мы высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении и нерушимости ее границ", - подчеркнул спикер парламента Армении.

По словам Симоняна, в числе ключевых тем повестки встречи были актуальные проблемы транспортного транзита и пути их преодоления. "Мы также говорили о продолжении и завершении наших совместных экономических программ. Хотел бы еще раз отметить, что политические лидеры обеих стран, как подтвердил также Галибаф, привержены полноценному и партнерскому развитию и углублению наших отношений", - заключил Симонян.