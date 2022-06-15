Среда, 15 Июня 2022 16:46

АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении в РК Армен Гевондян вручил верительные грамоты президенту Казахстана Касым- Жомарту Токаеву.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на торжественной церемонии, состоявшейся в президентской резиденции, Токаев отметил, что Армения

является одним из ключевых партнеров Казахстана в регионе СНГ. Подчеркнув, что двусторонние отношения с Арменией основаны на глубоких исторических связях, глава Казахстана выразил надежду, что прочный мир и процветание в стратегически важном регионе Южного Кавказа еще больше укрепят армяно-казахстанское многоотраслевое двустороннее и многостороннее партнерство.

В свою очередь Гевондян выразил готовность приложить усилия для расширения и использования потенциала армяно-казахстанских межгосударственных отношений, которые опираются на основные принципы, закрепленные в Большом договоре между двумя странами от 2 сентября 1999 года