Среда, 15 Июня 2022 16:45

АрмИнфо.Движение сопротивления, требующее отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна демонтировала палатки и разблокировала площадь Франции.

Отметим, что накануне вечером, координатор Движения, вице-спикер НС РА от фракции "Армения" Ишхан Сагателян во время митинга на площади Франции сообщил, что принято решение убрать палатки с площади. "Палаточный городок сделал свое дело. Пришло время использовать потенциал этих людей в более важных местах. Площадь Франции отныне принадлежит Движению сопротивления вне зависимости от наличия или отсутствия здесь палаток", - отметил он, при этом добавив, что Движение сопротивления 16 июня проведет информационное шествие от административного округа Арабкир, 18 июня состоится митинг на Площади Франции.

После этого, уже поздно вечером, оппозиционеры демонтировали палатки и расчистили площадь, которая была закрыта для движения транспорта с 1 мая.

Стоит заметить, что родители погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих перенесли свои палатки на площадь Свободы и продолжат свою борьбу оттуда.

Напомним, что Движение Сопротивления с 1 мая на площади Франции установила палатки и проводит акции неповиновения по всей республики с требованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды. В Движении убеждены, что действующая власть в Армении ведет губительную для армянского государства и Арцаха политику, и не может представлять интересы страны на международной арене.