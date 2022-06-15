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АрмИнфо.Движение сопротивления, требующее отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна демонтировала палатки и разблокировала площадь Франции.
Отметим, что накануне вечером, координатор Движения, вице-спикер НС РА от фракции "Армения" Ишхан Сагателян во время митинга на площади Франции сообщил, что принято решение убрать палатки с площади. "Палаточный городок сделал свое дело. Пришло время использовать потенциал этих людей в более важных местах. Площадь Франции отныне принадлежит Движению сопротивления вне зависимости от наличия или отсутствия здесь палаток", - отметил он, при этом добавив, что Движение сопротивления 16 июня проведет информационное шествие от административного округа Арабкир, 18 июня состоится митинг на Площади Франции.
После этого, уже поздно вечером, оппозиционеры демонтировали палатки и расчистили площадь, которая была закрыта для движения транспорта с 1 мая.
Стоит заметить, что родители погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих перенесли свои палатки на площадь Свободы и продолжат свою борьбу оттуда.
Напомним, что Движение Сопротивления с 1 мая на площади Франции установила палатки и проводит акции неповиновения по всей республики с требованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды. В Движении убеждены, что действующая власть в Армении ведет губительную для армянского государства и Арцаха политику, и не может представлять интересы страны на международной арене.
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|Финансовое содействие правительства Армении Арцаху в 2021-2022гг. достиг беспрецедентных размеров: Пашинян
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|Главы МИД Туркменистана и Ирана провели переговоры в Тегеране
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|Делегация Международного военного штаба НАТО посетилa Национальный оборонно- исследовательский университет МО РА
|Apple Pay отныне доступен клиентам АраратБанка
|Армения и Болгария подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2022- 2025 гг
|В Степанакерте состоялось первое заседание Госсовета по охране культурного наследия оккупированных территорий Республики Арцах
|В Катаре откроется временная выставка "Арабские сообщения из Армении: наследие для культурного диалога"
|Ереван пытается быть честным, надежным и искренним партнером для России, Запада и своих соседей: Пашинян
|Пашинян выразил надежду на установление дипотношений и открытие границ с Турцией
|Есть только один коридор, и это Лачинский: Пашинян о деблокаде региональных коммуникаций
|Никол Пашинян выразил надежду на укрепление отношений с ИРИ и Катаром
|Армения и Польша будут совместными силами бороться с незаконной миграцией
|В Армении судьи, решения которых привели к последствиям в ЕСПЧ, могут быть уволены
|Армения получит доступ к данным с военных спутников России
|Армения и Болгария подчеркнули важность мирного урегулирования карабахского конфликта
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|Президент Армении примет участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме
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|Полиция подвергла приводу граждан, совершивших наезд на палатку на площади Франции в Ереване
|Посол Франции в РА и глава Американского Университета Армении обсудили вопросы взаимодействия
|Посол: Мы сталкиваемся с попытками исключения России из системы международных отношений
|Делегация МО Армении принимает участие в оборонной выставке "Евросатор-2022" в Париже
|Вице-спикер РА: Совместные усилия Еревана и Москвы направлены на выявление новых перспективных сфер стратегического взаимодействия
|Минобороны: В Армении стартовал летний призыв
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|Армения и Катар углубляют сотрудничество в здравоохранительной сфере
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|СМИ: Представители азербайджанской и армянской молодежи встретились во Франции
|Конверс Банк и Cityzen объявляют о начале сотрудничества
|Эмир Катара посетит Армению
|ЮКЖД и мэрия Еревана вывезли тонны мусора с железнодорожных линий
|Движение сопротивления приглашает всех обеспокоенных судьбой страны на площадь Франции в Ереване 14 июня в 19:30
|<Путь на Кавказ>: В Национальной библиотеке Армении открылась уникальная экспозиция, посвященная А.С. Грибоедову
|А помните, был такой короновирус?
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