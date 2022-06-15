Среда, 15 Июня 2022 16:43

АрмИнфо. Министр обороны РА должен быть вне логики "политико-партийной команды". Такого мнения придерживается экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, находящийся сейчас в заключении по обвинению в хищении в особо крупных размерах ( 4,6 миллиона долларов). Инкриминируемых ему деяний Тоняон не признает.

Так, Тоноян в своем заявлении, распространенном защитой, прокомментировал высказывая депутата от фракции "Гражданский договор" Гагика Мелконяна.

"Мне стало известно, что депутат от правящей силы Гагик Мелконян, комментируя предлагаемые изменения в законе "Об обороне", говорил о том, что министр обороны обязательно должен быть товарищем по команде Никола Пашиняна, и дословно сказал: "во время этой войны, которую мы проиграли, одной из основных проблем было то, что они были не из его команды, что организованно, мы знаем, каким образом организовали бегство".

В этой связи хотел бы акцентировать внимание на ряд обстоятельств.

Во-первых, тот факт, что Гагик Мелконян ранее занимал высокие посты в Минобороны, вовсе не означает, что он обладает необходимыми профессиональными качествами по организации оборонной сферы для того, чтобы сделать выводы об исходе войны.

Более того, я горжусь тем, что, будучи членом правительства, я не был в "команде", одним из членов которой является Мелконян", - отметил Тоноян.

При этом он подчеркнул, что в апреле 2022 года дал исчерпывающий ответ на вопрос, почему не считал себя членом "политической команды" Пашиняна и чем было обусловлено его решение о вступлении в должность министра обороны.

"Заявления Гагика Мелконяна лишь подтверждают мои сомнения относительно реальных целей "следственной комиссии" НС.

По моему глубокому убеждению, министр обороны, являясь членом правительства и принимая на себя политическую ответственность за реализацию программ правительства в оборонной сфере, тем не менее, должен быть вне логики "политико-партийной команды"", - выразил убеждение Тоноян.

В заключение, касаясь направленного правительством в Национальное собрание проекта закона РА "О внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об обороне", Тоноян пообещал высказать свое профессиональное мнение по этому поводу в ближайшее время.

Отметим, что согласно поправкам в законе, должность начальника Генштаба ВС РА будет занимать первый замминистра обороны.

Эксперты в военной области уже раскритиковали данную инициативу властей, выразив убеждение, что перемещение начальника Генштаба в подчинение министру обороны РА приведет к политизации оборонного ведомства, более того вызовет ряд проблем в плане организации работы ГШ.