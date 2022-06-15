Среда, 15 Июня 2022 16:41

АрмИнфо. К кем Турция точно не будет воевать, так это с Россией. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

"В Турции, знаете ли, прекрасно помнят и знают, чем закончились для них все войны с Россией. Ну а кто не помнит, может почитать турецкие учебники истории, в которых весьма правдиво повествуется обо всех русско-турецких войнах. А сегодня в Армении и в Карабахе размещены российские войска. Поэтому рассматривать возможность нападения Турции на Армению считаю излишним", - заметил он.

Комментируя текущий процесс нормализации армяно-турецких отношений, востоковед отметил, что после победы, одержанной Турцией над Арменией в 44-х дневной войне, у Анкары опасений относительно возможных территориальных претензий Еревана в своем отношении нет. Однако, в Турции, на его взгляд, существуют вполне серьезные опасения относительно перспективы компенсаций за учиненный в 1915 году Геноцид армян. Разумеется, в случае его признания Анкарой.

"Именно этими опасениями обусловлено принятое достаточно давно в Анкаре решение, согласно которому Геноцида армян просто не было. В Турции решено никоим образом не допустить для себя последствий аналогичных последствий для Германии за Холокост евреев. Отсюда берут свои корни многие претензии самой Турции в отношении Армении. В частности, для турок неприемлема позиция Еревана относительно необходимости международного признания Геноцида", подчеркнул он.

Испытывая международное давление и давление армянской диаспоры по вопросу признания Геноцида, Анкара, по оценкам востоковеда, время от времени громко сетует на армянских радикалов и диаспору, мешающим турецко-армянской нормализации. "В последний раз это сделал глава турецкого МИД господин Чавушоглу. Точка зрения в целом понятна - ему не нравится армянская диаспора, ему не нравятся люди, упорно не желающие забывать факт Геноцида в самой Армении. В то время как в Турции делают все, чтобы забыть об учиненных младотурками преступлениях самим и заставить забыть о них потомков жертв этих преступлений", - подытожил Сатановский.