Среда, 15 Июня 2022 16:38

АрмИнфо. Находящийся в Болгарии с официальным визитом министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с депутатами группы дружбы Болгария-Армения болгарского законодательного органа.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян и руководитель группы дружбы Болгария- Армения Атанас Зафиров сошлись во мнении, что на протяжении многих лет между двумя странами налажено эффективное и взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, основанное на исторических связях, взаимной симпатии и доверии между двумя народами. Была подчеркнута значительная роль армянской общины Болгарии в укреплении армяно-болгарских отношений.

В качестве возможного направления развития отношений двух стран собеседники назвали парламентскую дипломатию, отметив в этой связи активизацию контактов между парламентскими группами и сотрудничество на международных парламентских площадках.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о возможностях развития сотрудничества между Арменией и Болгарией в сферах торговли, экономики, туризма, образования и культуры, для чего имеется богатая правовая база, содержащая более 60

Мирзоян рассказал о ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта, а также о развитии процессов, направленных на установление мира и стабильности в регионе. Стороны согласились, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован комплексно в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ путем мирных переговоров.

Министр иностранных дел РА также особо подчеркнул гуманитарные проблемы, возникшие после 44-дневной войны, в частности, неотложность репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане и необходимость сохранения армянского историко-культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.