Среда, 15 Июня 2022 16:28

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 июня, с трибуны парламента в очередной раз обвинил предшественников в неискренности и в том, что они в свое время не противились идее нахождения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, однако сейчас, оказавшись в оппозиции, обвиняют власть в предательстве.

Пашинян заявил, что во всей истории переговорного процесса 2-й и 3-й президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян <и их сателлит партия Дашнакцутюн> признавали Арцах частью Азербайджана или же не руководствовались принципом <Арцах никогда не будет частью Азербайджана>.

Премьер, по его словам, поделился также <доказательствами, обосновывающими данное ответственное заявление>. Так, 25 ноября 1998 года власти РА во главе с Робертом Кочаряном согласились на то, чтобы вести переговоры на основании проекта, предложенного сопредседателями МГ ОБСЕ, по т.н. "Общему государству", который предполагал нахождение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана и выдачу паспортов Республики Азербайджан гражданам Арцаха со спецотметкой <Нагорный Карабах>. <Они (прежние власти - ред.) не только не исключали, что Арцах может быть в составе Азербайджана, но согласились с ключевой логикой переговорного пакета, согласно которому Арцах должен быть в составе Азербайджана. Более того, они тем самым проигнорировали декларацию о независимости Арцаха, принятую 2 сентября 1991 года, а также референдум о независимости, прошедший 10 декабря того же года>,

- уточнил премьер.

После идеи "Общего государства>, по словам Пашиняна, на столе переговоров был вопрос обмена территориями. Тем самым прежняя власть признавала Арцах частью Азербайджана, считает премьер. <Суть этого пакета заключалась в том, что Армения отдает Азербайджану Мегринский район в Сюникской области, а взамен получает Нагорный Карабах. То есть, если Армения соглашалась передать часть своей суверенной территории Азербайджану для того, чтобы получить Арцах, это означает, что считает Арцах территорией Азербайджана>, - подчеркнул он