Среда, 15 Июня 2022 16:23

АрмИнфо.В преддверии официального визита в Иран президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Тегеране состоялась встреча министров иностранных дел двух государств – Рашида Мередова и Хосейна Амира Абдоллахиана, сообщают иранские СМИ.

Встреча прошла в Министерстве иностранных дел Ирана. Главы МИД обсудили взаимодействие стран и предстоящие переговоры в верхах.

Ожидается, что в рамках визита президента Туркменистана в Иран будет подписан пакет документов, направленный на укрепление сотрудничества соседних стран в различных областях.

Это будет второй официальный зарубежный визит Сердара Бердымухамедова в качестве президента Туркменистана. Ранее туркменский лидер посетил Россию, где провел переговоры в главой РФ Владимиром Путиным.