Среда, 15 Июня 2022 16:22

АрмИнфо.Расширение торгово-экономического сотрудничества и увеличение объемов товарооборота между Туркменистаном и Ираном стали темами переговоров на высшем уровне, рассказал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на брифинге по итогам встречи с иранским коллегой Ибрагимом Раиси, сообщает информагентство Mehr.

Туркменский лидер заявил, что большое внимание главы государств также уделили на переговорах вопросам развития отношений в таких стратегически важных областях, как энергетика и транспорт. Стороны выступили и за расширение культурно-гуманитарного взаимодействия между странами.

В ходе встречи Сердар Бердымухамедов пригласил Ибрагима Раиси посетить Туркменистан для участия в шестом саммите глав прикаспийских стран, который состоится в текущем году.

Еще одной темой переговоров стала ситуация в Афганистане, сказал туркменский лидер. Туркменистан и Иран хотят, чтобы Афганистан стал процветающим государством и мог принимать участие в важных национальных и региональных проектах, сказал президент Бердымухамедов.