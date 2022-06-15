Среда, 15 Июня 2022 00:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00, жилые дома 1, 3 на улице Молдовакан, жилые дома 1, 1/1 на пр. Гая, 3, 7 на улице Д.Маляна, жилой дом 2 на переулке Д.Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 1 (1/10) на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома на улицах Маркварти, Попова, О.Ованнисяна, жилые дома 21, 21а, 4/7 на улице Ширака, собственные дома на улице Ширака, жилой дом 135 на пр. Аршакуняца, собственные дома на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, абоненты-жильцы жилых домов 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1 на улице Г.Нерсисяна, 24, 24/16, 24/17, 24/24, 24/31, 244 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 24 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 14, 16 на улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 12 на улице Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 16-36 на 4-ом переулке пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улицы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 в кв. ‘Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 кварталы ‘Петтнкаран”, “Хозабуцакан” в городе Эчмиадзин;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 общины Гегамаван, Цахкунк, Гагарин, Ддмашен, Зовабер, оросительная станция Цахкунка, ХНКО “Пахуст”, ЗАО “Гагарин ССК”, “Гагарини артадракан база”, ООО “ХКХ Агроспасаркум”, “Седами”, ‘Телемак”, “Ананух”, “Грин фармер”, ‘Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, ЧП “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11։00-15։00 село Арапи в Ахурянском регионе.