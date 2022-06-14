Вторник, 14 Июня 2022 18:12

АрмИнфо. Решением общего собрания Национальной академии наук Республики Армения от 9 июня видный американский ученый армянского происхождения, лауреат Нобелевской премии, молекулярный биолог- нейробиолог, профессор Ардем Патапутян избран почетным членом НАН РА.

Как сообщает пресс-служба НАН РА, профессор Патапутян имеет выдающиеся достижения в области молекулярной биологии и нейрофизиологии. В 2021 году он был удостоен Нобелевской премии по физиологии или медицине за открытие тепловых и тактильных рецепторов.

Ардем Патапутян родился в 1967 году в Бейруте. В 1986 году переехал в США. В 1990 году получил степень бакалавра биологии развития клеток в Калифорнийском университете, а в 1996 году защитил докторскую диссертацию по биологии в Калифорнийском технологическом институте. В 2000 году он стал лектором в Научно- исследовательском институте Скриппса (Scripps). С 2000 по 2014 год он работал исследователем в исследовательском фонде Novartis, а с 2014 года - в Медицинском институте Говарда Хьюза.

Патапутян изучает передачу сигнала. Он внес значительный вклад в идентификацию новых ионных каналов и рецепторов, которые активируются температурой, механической энергией или увеличением объёма клетки. Патапутян и его коллеги смогли показать, что эти ионные каналы играют выдающуюся роль в ощущении температуры, в ощущении прикосновения, в проприоцепции, в ощущении боли и в регуляции сосудистого тонуса. В более поздних работах используются методы функциональной геномики для идентификации и характеристики механочувствительных ионных каналов (механотрансдукция).