Вторник, 14 Июня 2022 18:02

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Анны Данибекян разрешил депутату парламента от оппозиционной фракции "Айастан" (Армения) Армену Геворгяну выехать в Страсбург, для участия в работах летней сессии ПАСЕ.

Как сообщает команда адвокатов второго президента РА, при подаче ходатайства адвокат Лусине Саакян просила судью разрешить Геворгяну покинуть страну с 19 по 25 июня.

Прокурор Петрос Петросян заявил, что оценка возможных рисков оставлена на усмотрение суда.

Выслушав стороны, суд принял решение разрешить депутату от оппозиции покинуть страну.

Адвокат Армена Геворяна, Лусине Саакян также представила ходатайство

о прекращении уголовного преследования в отношении ее подзащитного.

Более того, согласно сообщению, в рамках уголовного разбирательства

"по делу Сильвы" о якобы даче взятки, адвокат второго президента РА

Роберта Кочаряна Ованнес Худоян готовится представить ходатайство о допустимости доказательства.

Защита Кочаряна сообщает, что на сегодняшнем судебном заседание "по делу Сильвы", суд приступил к исследованию доказательств в открытом режиме.

Сторона обвинения представила множество сведений, составляющих банковскую тайну и касающихся бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна и сына второго президента Седрака Кочаряна.

Защита отметила, что все представленные сведения и заявления являются недопустимыми, все изъятия производились с нарушением закона, а представленные в суде доказательства имеют проблему недопустимости.

После заявления Худояна о подаче ходатайства судья Данибекян заявила, что оно будет рассмотрено на следующем судебном заседании.

Напомним, что Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в том, что он с 9 апреля 1998 г. по 9 апреля 2008 г. будучи президентом Республики Армения, используя свое служебное положение содействовал действиям в пользу Сильвы Амбарцумян, единственного участника-директора ООО "Ти Эс Эс Си Армения". В феврале-мае 2008 года, при поддержке Самвела Майрапетяна, он получил особо крупную взятку в размере 927 000 000 драмов, что эквивалентно $3 млн.

Экс-вице-премьер Армении Армен Геворкян обвиняется в получении особо крупной суммы в размере 309 000 000 драмов от Сильвы Амбарцумян в рамках вышеупомянутой сделки, будучи должностным лицом государственного органа с февраля 2006 г. по 21 апреля 2008 г., при содействии Самвела Майратеняа получил от Сильвы Амбарцумян взятку в особо крупных размерах размере эквивалентно $1 млн. и легализовал полученные средства.

Как ранее сообщалось, гражданка Амбарцумян заявила следствию, что в 2008 году дала взятку на сумму $7 млн. лицам, приближенным к Роберту Кочаряну для дальнейшей передачи Кочаряну, Сержу Саргсяну и Армену Геворкяну (экс-глава администрации президента РА). Амбарцумян заявила, что делала это с целью избежать вмешательства властей в ее бизнес.